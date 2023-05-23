الاستعلام عن مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023

يستطيع ملاك السيارات الاستعلام عن مخالفات المرور الكترونيًا بعد أن وفرت وزارة الداخلية العديد من الخدمات الالكترونية للمواطنين للتسهيل عليهم في إطار اتجاه الدولة إلى رقمنة خدماتها.

وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023.

بوابة مرور مصر

توفر بوابة مرور مصر رابط استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023 ويستطيع المواطنون تطبيقها بخطوات بسيطة :

يجب على ملاك السيارة الراغبون في اجراء استعلام مخالفات المرور الدخول على موقع بوابة مرور مصر أو الضغط مباشرة على الرابط التالي https://traffic.moi.gov.eg ، ثم اختر خدمات المرور، اختر أيقونة بيانات المرور، اختر أيقونة خدمة الاستعلامات، ثم اضغط على استمرار، حدد نوع المخالفات التي تريد الاستعلام عنها سواء مخالفات رخص المركبات- مخالفات رخص القيادة، ثم اضغط على مخالفات رخص المركبات، ثم اضغط استمرار، تظهر أمامك صفحة جديدة، تخيرك بين البحث عن مخالف المركبات من خلال كتابة رقم اللوحة أرقام فقط أو أرقام وحروف، اضغط على إجمالي المخالفات، تظهر أمامك قيمة مخالفات المرور مصر برقم السيارة .

رابط سداد مخالفات المرور

يستطيع أصحاب السيارات سداد مخالفات المرور الكترونيًا دون الحاجة إلى الذهاب إلى وحدات المرور، وذلك من خلال موقع بوابة مرور مصر بالضغط على الرابط السابق، اختر خدمات المرور، اختر أيقونة الدفع ، ثم اختر بين مخالفات رخص المركبات- مخالفات رخص القيادة ، أدخل البيانات المطلوبة، اضغط على إجمالي المخالفات، تظهر قيمة المخالفات المستحقة، ثم اختر طريقة الدفع .

ويتيح لك موقع بوابة مصر تقديم تظلم على مخالفات المرور ويتم النظر في التظلمات وبحثها والرد عليها .