السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

رابط الاستعلام عن مخالفات السيارات 2023

مخالفات السيارات
مخالفات السيارات

يبحث الكثير من المواطنين عن رابط الاستعلام عن مخالفات السيارات 2023 على محركات الإنترنت جوجل وغيرها لمعرفة قيمة المخالفات المستحقة على سياراتهم.

رابط الاستعلام عن مخالفات السيارات 2023 يوفر على ملاك السيارات الكثير من الوقت وأيضا مجهود كبير و يقضي على الطوابير ضمن خطة الدولة الرقمية.

ويمكن للمواطن الاستعلام عن قيمة المخالفات الخاصة بسيارته من خلال رابط الاستعلام عن مخالفات السيارات 2023 بطريقتين الأولى عن طريق اللوحات والثانية عن طريق الرقم القومي.

الدخول رابط الاستعلام عن مخالفات السيارات 2023 يتم بشكل مجاني وبمنتهى السرعة دون تحمل عناء التوجه إلى نيابة المرور، ويمكن أيضا سداد قيمة المخالفات إلكترونيا.

 رابط الاستعلام عن مخالفات السيارات 2023

https://ppo.gov.eg/webcenter/portal/PPOPortal/pages_publicservices/trafficservices

عقب التوصل للرابط السابق من خلال محركات البحث جوجل

يتم الضغط على كلمة التظلمات، ثم اختيار نوع التظلم «رخصة المركبات أم القيادة».

عقب ذلك إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك، ثم الضغط على كلمة «تفاصيل المخالفة».

بعد ذلك  تظهر أمامك جميع المخالفات المستحق دفعها.

ثم  تظهر كافة الشروط المتعلقة بالخدمة الإلكترونية المستخدمة.

وبعدها اضغط على «الموافقة».

ثم اضغط على «إرسال الطلب». ‏

بعد ذلك تحصل يبان إيصال التظلم، وأرقام الطلب، احفظ بالرقم لاستخدامه في متابعة النتائج.

ثم نتيجة التظلم في رسالة على رقم “الجوال”.

كما يتيح لكم رابط الاستعلام عن مخالفات السيارات 2023 دفع المخالفات أيضا.

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة مجانًا 2023 عبر مصر الرقمية

ويتم ذلك  فور الانتهاء من كل خطوات الاستعلام، تظهر قيمة المخالفات المرورية للسيارة، ويمكن سداد قيمة المخالفات المرورية إلكترونياً من خلال لينك موقع نيابة المرور:

  1. كتابة الاسم رباعي في الخانة المخصصة.
  2. تسجيل عنوان الخاص بـ مالك المركبة، واسم المرور التابع له ورقم السيارة المدون على الرخصة.
  3. سداد قيمة مخالفات السيارة والغرامة «أون لاين».
  4. يمكنكم الدفع من خلال ما يلي:

الموقع الإلكتروني، بطاقة الائتمان، ماكينة فوري، نقدي عند استلام الشهادة.

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