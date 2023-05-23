الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

نوفاك: روسيا ستزيد صادرات الطاقة إلى الصين بنسبة 40%

روسيا
روسيا

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، الثلاثاء، إن شحنات الطاقة الروسية إلى الصين ستنمو بنسبة 40% هذا العام، في الوقت الذي تسعى فيه موسكو إلى تعميق العلاقات مع بكين في مواجهة العقوبات الغربية.

وأضاف «نوفاك»، الذي سافر إلى شنغهاي ضمن الوفد المرافق لرئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، في حديثه خلال منتدى الأعمال الروسي الصيني، إن الطاقة ركيزة أساسية للتعاون مع الصين، مضيفًا أنه يتوقع أن تنمو الإمدادات بنحو 40 في المئة هذا العام.

- روسيا والصين تناقشان خططًا للتعاون بشأن توريد المعدات التكنولوجية الناقصة

وقال، أيضا، إن روسيا والصين تناقشان خططا للتعاون بشأن "توريد المعدات التكنولوجية الناقصة"، في إشارة إلى النقص الذي تعاني منه روسيا بسبب العقوبات.
وتراجعت صادرات روسيا من الغاز في عام 2022 جراء سلسلة من العقوبات الغربية بعد غزوها أوكرانيا، وفيما اتجهت أوروبا للبحث عن موردين آخرين، لجأت موسكو إلى مشترين آخرين، بما في ذلك الصين التي ترتبط بها بخط أنابيب "قوة سيبيريا".

وازداد التقارب بين بكين وموسكو في السنوات الأخيرة في إطار شراكة كانت بمثابة حصن دبلوماسي ضد الغرب.

وتقدم الصين نفسها كطرف محايد في الحرب في أوكرانيا لكنها رفضت إدانة روسيا، وفي مارس، زار الرئيس الصيني شي جين بينغ موسكو في خطوة اعتبرت تعبيرا عن دعم بكين للرئيس الروسي المعزول دوليًا فلاديمير بوتين.

رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك الطاقة الروسية الصين موسكو

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