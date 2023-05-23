الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ممثل حزب العدل: يجب وضع رؤية لتطوير القطاع الاستثمارى الحالى

جريدة الدستور

طالب النائب عماد عوني، ممثلًا عن حزب العدل بالحوار الوطني، بضرورة رسم خريطة استثمارية للدولة، مع وضع رؤية لتطوير القطاع الاستثماري الحالي، خاصة عقب أزمتي جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وقال "عوني"، خلال مشاركته بجلسة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، إن الأحداث التي يشهدها العالم من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والتنافسية بين الدول أدت إلى الضغوط على اقتصاديات دول العالم الثالث ومنها مصر، مطالبًا بضرورة رسم خريطة استثمارية للدولة.

كما أكد ممثل حزب العدل، أيضًا، على ضرورة وضع رؤية لتطوير القطاع الاستثماري الحالي، وتقديم حوافز استثمارية، ومراجعة منظومة الضرائب الحالية، فضلًا عن ضرورة دمج الاقتصاد غير الموازي مع وضع ضوابط خاصة وتعديل منظومة الضريبة، وضرورة وجود محكمة اقتصادية للفصل في القضايا الاقتصادية بشكل عاجل.

وأوضح ممثل حزب العدل، تخارج رءوس الأموال خاصة الساخنة منها وتأثيرها على الاقتصاد المصري في الوقت الراهن، مؤكدًا أهمية الخطوات التي اتخدتها الدولة لمواجهة الضغوط على الاقتصاد الوطني، مشيدًا بالقرارات التي أصدرها المجلس الأعلى للاستثمار.

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