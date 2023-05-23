الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عمر خيرت يحصد جائزة شخصية العام الثقافية من "الشيخ زايد للكتاب"

عمر خيرت خلال التكريم
عمر خيرت خلال التكريم

أقامت جائزة الشيخ زايد للكتاب، التي ينظمها مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، منذ قليل، حفل تكريم لنخبة كبيرة من الفنانين وكبار الأدباء والمفكرين، وذلك خلال فعاليات الدورة الـ32 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب الذي يقام خلال الفترة من 22 حتى 28 مايو في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وكان في مقدمة المكرمين من مصر الموسيقار الكبير عمر خيرت، الذي حصد جائزة شخصية العام الثقافية، تكريماً لمسيرته الإبداعية التي امتدت لعقود، وانطلاقا من كون إمارة أبوظبي عاصمة للفن والإبداع، و مصنفة من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) "مدينة الموسيقى"، ونظرًا لاهتمام الإمارة الكبير بالموسيقى كجسر التقاء بين العالم العربي والثقافات الأخرى، وتساهم بشكل هائل في تعزيز الانفتاح والتبادل الثقافي ودعم هذا القطاع، مما يعزز فرصَ الاندماج والهوية عبر المجتمعات وبين الأجيال.

كما تم تكريم جعفر العلّاق الفائز في فرع الآداب، وشكري السعدي الفائز في فرع الترجمة، وماتيو تيلييه الفائز في فرع الثقافة العربية في اللغات الأخرى، ود. جليلة الطريطر الفائزةفي فرع الفنون والدراسات النقدية، وسعيد خطيبي الفائز في فرع المؤلف الشاب، وفاطمة البدوي ممثلة دار العين للنشر الفائزة في فرع النشر والتقنيات الثقافية.

وعقب التكريم تم اقامة جلسة حوارية مع الفائزين لمناقشة أعمالهم التي أثرت المكتبة العربية،  برئاسة الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، الأمين العام لجائزة الشيخ زايد للكتاب، وأدار الحوار الدكتور خليل الشيخ، عضو الهيئة العلمية لجائزة الشيخ زايد للكتاب.

ومن المقرر أن تقام جلسة نقاشية فى تمام الساعة 6:00 مساءً على مسرح بورصة، ويليها حفل توقيع الكتب الفائزة الساعة 7:30 مساءً في ركن توقيع الكتب.

يذكر أن الموسيقار عمر خيرت، يلتقى بجمهوره على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وذلك يوم الإثنين الموافق 29 مايو الجاري، برفقة أوركسترا أوبرا القاهرة وقيادة المايسترو العالمي ناير ناجي، وذلك ضمن سلسلة حفلاته الشهرية التي ينظمها بالاتفاق مع إدارة الأوبرا.

أبوظبي الدولي للكتاب الشيخ زايد للكتاب الموسيقار الكبير عمر خيرت بالشيخ زايد جائزة الشيخ زايد للكتاب شخصية العام الثقافية

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