التموين: حملات يومية على مصانع الأعلاف والمزارع السمكية لضبط الأقماح المهربة

أكد مديرو مديريات التموين أنهم يقومون يوميًا بشن حملات مكبرة ومكثفة بالتعاون مع مباحث التموين لضبط أي أقماح محلية تستخدم فى صناعة الأعلاف أو بالمزارع السمكية أو أي أغراض غير المصرح بها، وأكدوا أنه تم وضع خطوط عريضة لتلك الحملات بالإدارات الفرعية لها تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتسيير تلك الحملات.

وفى هذا الإطار تلقى الدكتور على المصيلحى تقريرا من مديرية تموين الوادى الجديد أفاد بضبط ٢٣٥ طن قمح محلى قبل استخدامه فى الأغراض غير المخصصة له.

وأكدت مديرية المديرية السيدة هند مساعد وكيل الوزارة بمحافظة مطروح أن الأجهزة الرقابية بالمديرية بالتنسيق مع مباحث التموين تسير حملات يوميا لمنع تهريب القمح.

وفى الغربية أكد محمد أبوهاشم ضبط ١٠٠ طن قمح محلى قبل استخدامه فى الأغراض غير المخصصة لاستخدامه، مشيرا إلى أن المديرية تسير حملات يومية على مصانع الأعلاف بالتنسيق مع مباحث التموين لمنع تهريب القمح المحلى.

وفى البحيرة أكد مجدى الخضر ضبط ٣٧ طن قمح محلى مهرب قبل استخدامه فى الأغراض غير المخصصة له.