الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة الإسكندرية تنعى طالبة لقيت مصرعها في حادث سير

الطالبة بسنت حسام
الطالبة بسنت حسام

نعت جامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، بسنت حسام أبازيد عبد الغني الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية التربية الرياضية بنات، والتي توفيت إثر حادث أليم.

وأشارت الجامعة في بيان لها اليوم تنعي أسرة جامعة الإسكندرية ببالغ الحزن والأسر وفاة المغفور لها بإذن الله الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية التربية الرياضية بنات، والتي توفيت إثر حادث أليم. ونسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أسرتها وذويها وزملائها، الصبر والسلوان.

وكانت قد لقيت طالبة جامعية بالفرقة الثالثة بكلية التربية الرياضية بنات جامعة الإسكندرية، مصرعها فى حادث مروري، بإحدى شوارع  الإسكندرية، بعد أن صدمتها سيارة مسرعة بشرقي المحافظة، فيما تكثف الجهات الأمنية تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث.

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IMG-20230523-WA0028
جامعة الإسكندرية كلية التربية الرياضية بنات حادث اليم مصرع طالبة حادث سير

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