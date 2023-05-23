الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية يوجه رؤساء الوحدات المحلية بحسن استقبال المواطنين وسرعة فحص طلباتهم

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

تابع الدكتور أيمن مختار ، جهود رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء في بحث وحل مشاكل المواطنين من خلال انعقاد لقاء المواطنين الأسبوعي كل في نطاقه، والذي يتم انعقاده يوم الاثنين من كل اسبوع وذلك للاستماع لشكاوى ومطالب واحتياجات المواطنين فيما يتعلق بالخدمات المقدمة لهم من كافة قطاعات المرافق والخدمات.. 
 وأكد محافظ الدقهلية على رؤساء الوحدات المحلية، بحسن استقبال المواطنين وسرعة فحص طلباتهم، والتنسيق مع كافة الجهات لحل مشاكلهم وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولى بالرعاية من أجل تحقيق حياة الكريمة لهم، وأن يتم إعطاء كل ذي حق حقه والعمل الجاد في تبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملتهم. 
 

وأكد " مختار " علي أننا نعمل جميعا في الجهاز التنفيذي للمحافظة كل في موقعه علي خدمة المواطنين وحل مشاكلهم وتلبية مطالبهم القانونية والمشروعة. 

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IMG-20230523-WA0014
IMG-20230523-WA0015
IMG-20230523-WA0015
أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية الوحدات المحلية المدن

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