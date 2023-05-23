الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

في اليوم العالمي للسلحفاة.. أكثر الأبراج الفلكية بطئًا في العمل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي للسلاحف وهو يوم أنشأته منظمة إنقاذ السلاحف الأمريكية لتشجيع العمل على المحافظة على السلاحف من الانقراض وتعريف الناس بأنواعها المختلفة.


وبمناسبة هذا اليوم نتناول في هذا التقرير أكثر الأبراج الفلكية بطئًا في العمل حسب خبيرة الأبراج وعالمة الفلك منى أحمد في حديثها للدستور.


برج الدلو: مواليد برج الدلو يحبون الحرية وعالقون في عالمهم الداخلي ويواجهون صعوبة كبيرة عند التعامل مع العالم الخارجي بسبب اهتماماتهم الشخصية، ويحبون أن يعيشوا الحياة حسب شروطهم الخاصة لذلك لا يحبون أحدًا يحثهم على العمل أو يطالبهم بالسرعة فيه.


برج الأسد: مواليد برج الأسد أشخاص مبدعون للغاية ويحبون العمل في مجال الفنون، ويحبون العمل الجاد ولكنهم يميلون إلى المماطلة في تنفيذه.

برج الحوت: مواليد برج الحوت أشخاص ذكية جدا ولكنهم لا يحبون التعامل مع الأشياء التي بها أوامر وتحتاج إلى مجهود ذهني كبير او مجهود بدني لإنجازها. 

برج القوس: مواليد برج القوس يحبون قضاء وقت ترفيه والشعور باستقلاليتهم وان يعيشوا حسب شروطهم، ويحبون العمل ولكن أيضا يحبون أن ينجزوه عندما يشاؤون.

 برج الميزان: مواليد برج الميزان أشخاص تحب أن يكون كل شيء ممتع وسهل ويتوترون بسرعة، ويقومون بعملهم عندما تكون لديهم الطاقة التي يقدرون بها العمل وإنجاز ما لديهم.

ويعتبر اليوم العالمي للسلحفاة هو يوم يحتفل به محبو السلاحف في 23 مايو من كل عام، وهو يوم أنشأته منظمة إنقاذ السلاحف الأمريكية لتشجيع العمل الإنساني العالمي للمحافظة على السلاحف وإبراز فوائدها، وتعد السلاحف هي أقدم المخلوقات على وجه الأرض، وهي تلعب دورا مهما في توازن النظام البيئي، فالسلاحف هي زواحف من ذوات الدم البارد، وجسمها محمي بقوقعة صلبة تشبه الدرع.

برج الحوت برج الأسد برج الدلو اليوم العالمي للسلحفاة السلاحف هي أقدم المخلوقات

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