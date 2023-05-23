محافظ أسوان: قوافل غذائية وعلاجية للوافدين من السودان ودعم المطبخ الدائم بموقف كركر

تستكمل الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة، جهودها لتقديم كافة أوجه الدعم والخدمات، للوافدين القادمين من دولة السودان الشقيق سواء بالمعابر البرية فى أرقين وقسطل أو بالموقف البرى الدولى بكركر، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وفى هذا الإطار أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تعليماته لمسؤولي التموين بقيادة المهندس خالد أبو القاسم بالتنسيق مع الشركة المصرية لتجارة الجملة برئاسة عصام نحمده، والتابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بتنظيم القوافل التموينية الغذائية لمواقع تواجد الأخوة السودانيين بحى الصداقة الجديدة، والصداقة القديمة، وأيضاً بمركزى دراو وإدفو على مدار الأسبوع وذلك بإشراف من الدكتورة غادة أبو زيد نائبة المحافظ، وقد تم دعم هذه القوافل بكافة السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة للمساهمة فى توفيرها للوافدين، وتلبية احتياجاتهم من السلع المختلفة.

ولفت محافظ أسوان، إلى أن ذلك تكامل مع قيام منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية ، والقطاع الخاص بمواصلة تجهيز الوجبات الساخنة والجافة داخل المطبخ الدائم بالموقف البرى الدولى بكركر، بجانب تقديم الدعم النفسى على المعابر البرية في أرقين وقسطل.

وأشار اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان إلى أنه بالتوازى مع ذلك تم تنظيم قافلة طبية بمستشفى دراو المركزي، والتي استهدفت إجراء الكشف الطبي والعلاجي المجاني لحوالي 3 آلاف مريض على أيدى 33 طبيبا فى التخصصات العلاجية المختلفة وذلك بالتعاون بين حزب حماة الوطن ، ومؤسسة " روتار إكت كمبيت " بالإسكندرية.

وفى سياق متصلاً كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة المهندس سيد مدنى رئيس المدينة، بإستكمال أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة بشوارع قرى وادى كركر ، وخاصة قرى 3 و 4 و 5 لتسهيل حركة المترددين على هذه القرى.

جانب من القافلة

IMG-20230523-WA0010

IMG-20230523-WA0006