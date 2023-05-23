الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وكيل صناعة النواب: الدولة تولي اهتماما بقطاع الصناعة بعدد من الإجراءات

النائب محمد سعد عوض
النائب محمد سعد عوض الله

قال النائب محمد سعد عوض الله وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قطاع الصناعة في مصر يشهد تطور ملحوظ عن العهود السابقة فهو يعد قاطرة التنمية الاقتصادية في الدولة، موضحا أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا لهذا القطاع للوصول إلي 100 مليار دولار.

وأضاف “عوض الله” خلال تصريحات له اليوم، أن الدولة توجهت نحو توطين الصناعة المحلية ووضعها على رأس أولوياتها، تمهيدا للدخول على خط المنافسة بين الأسواق الإقليمية والدولية بعدد من الإجراءات الجادة.

وأفاد وكيل صناعة النواب بأنه برغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها العالم أجمع مرورا بجائحة كورونا حتى الحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن مصر لم تتوقف عن تنفيذ مشروعات البنية التحتية والمشروعات القومية، مشيرا إلى أن هناك مشروعات ضخمة انتهت وأخرى بدأت عملها من أجل النهوض بالصناعة وتطويرها وهذا العمل يحسب للقيادة السياسية وحرصها على الاستمرارية وعدم التوقف.

وأشار أن لجنة الصناعة مستعدة لتقديم كافة الدعم والتسهيلات للمستثمرين من خلال إقرار القوانين، موضحا أن اللجنة تدرس وتناقش حاليا مشروع قانون الصناعة الموحد المقدم من النائب علاء قريطم والذي يهدف لجذب الاستثمار وتقديم كافة التسهيلات علي المستثمرين.

وكيل صناعة النواب النائب محمد سعد عوض الله قطاع الصناعة القيادة السياسية التنمية الاقتصادية

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