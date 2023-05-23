وزيرة البيئة: مصر تعمل على خطة التحديث والتمويل لمشروعات الطاقة والمياه والغذاء

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن مصر تعمل على خطة التحديث والتمويل لمشروعات الطاقة والمياه والغذاء، موضحة أن اجتماعات البنك الأفريقي للتنمية هو محطة بين cop27 الذي عقد في شرم الشيخ، وcop28 بالإمارات.

وكشفت "فؤاد" على هامش فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية التي تستضيفها مصر بشرم الشيخ، بمشاركة الرئيس السيسي، اليوم الثلاثاء، التفاوض في ملف المناخ بأي مؤتمر لا تنتهي في نفس الوقت، بل يمتد ليوم أو أكثر، وذلك منذ بداية عقد مؤتمر باريس في عام 2015، لافتة إلى أن الدول المتقدمة عندما تعلم بوجود خطة تبدأ في وضع التمويلات.

وعن مكتسبات كوب 27، قالت وزيرة البيئة، إن أبرز المكتسبات التي تم الخروج بها من قمة المناخ كوب 27 تتمثل في صندوق الخسائر والأضرار وتشكيل لجنة من أجل العمل على شكل الصندوق والحوكمة ووضع مقترحاتها في لـcop28، موضحة أن هناك تنسيق بين مصر والجانب الإماراتي والدول النامية من أجل الوصول إلى توافق بين الدول المتقدمة في ظل جائحة أزمة اقتصادية شديدة.

وعن استخدام الوقود الأحفوري، أكد وزيرة البيئة، أن العالم بأكمله يعاني من ارتفاع شديد في درجات الحرارة وما زالت هناك دول تستخدم هذا النوع من الوقود، لذلك نحن أمام قضية شائكة للغاية بين الوفاء بمتطلبات التنمية على حساب البيئة والمناخ ووجود الإنسان على كوكب الأرض، والانتقال التدريجي.