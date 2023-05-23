الرئيس السيسى يشاهد فيلمًا تسجيليًا عن تاريخ الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقى للتنمية

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلمًا تسجيليًا عن تاريخ الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، والتي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ.

ووصل الرئيس السيسي إلى مقر انعقاد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية في مدينة شرم الشيخ.

ومن المقرر أن يشارك في الاجتماعات السنوية محافظو 81 دولة من الدول الأعضاء الإقليمية وغير الإقليمية ضمن مجموعة بنك التنمية الإفريقي، كما سيشهد الحدث حضور محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية، وكبار المسئولين من القطاع الخاص وعدد من الأكاديميين وشركاء التنمية، لمناقشة قضايا التحول إلى الاقتصاد الأخضر؛ بناء على ما كان من مقررات مؤتمر المناخ "كوب- 27"، وتوفير المزيد من الاستثمارات للدول الإفريقية، كما تشهد الاجتماعات الإجراءات الرئيسية لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة بالقارة، ودور التكنولوجيا المالية في إطلاق التمويل المستدام والأخضر.