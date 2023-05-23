الإنتاج السنوى من بيض المائدة يسجل 16.4 مليار جنيه.. ورئيس الشعبة ينفي حدوث أزمة

قال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، إن مصر ليست بها أزمة فى إنتاج البيض، رغم تضرر قطاع الدواجن، لكن هناك ارتفاع في الأسعار نتيجة لزيادة سعر الأعلاف، والتي أدت بدورها لارتفاع ثمن الدواجن وبيض المائدة.

وأوضح “السيد” في تصريحات لـ" الدستور" أن أسعار بيض المائدة تراجعت، حيث بلغ سعر طبق البيض الأبيض 78 جنيها للكرتونة، بينما سجلت كرتونة البيض الأحمر 88 جنيها في المزراعة، مشيراً إلي أن التراجع وصل إلي 18%، بسبب اسعار أعلاف الدواجن.

وتوقع رئيس شعبة الدواجن ارتفاع أسعار بيض المائدة مرة أخري خلال فترة المصايف، لكن بنسب طفيفية ، حيث أنه من السلع الغذائية التي تعتمد علي العرض والطلب، حيث أن خلال فترة المصايف يكون الطلب علي بيض المائدة يزيد.

وكشفت النشرة السنوية لإحصاءات الثروة الحيوانية عام 2021، أن الإنتاج السنوي من البيض بلغ 16.4 مليار بيضة عام 2021 مقابل 15.1 مليار بيضـة عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 8.7٪.

وتناولت النشرة السنوية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أهم مؤشرات الثروة الحيوانية، ومن بينها وصول كمية لحوم الطيـور والدواجن إلى 2.5 مليون طن (وزن قـائـم) عام 2021 مقابل 2.2 مليون طن عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 17.1% .

وسجل أعداد رؤوس الماشية (أبقار- جاموس - أغنام – ماعز- جمال) 7.5 مليون رأس عام 2021، مقابل 7 مليون رأس عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 7.3٪، كما بلغ إجمالي أعداد رؤوس الماشية والحيوانات المذبـوحة 4.2 مليون رأس عـام 2021 مقابل 3.9 مليون رأس عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 8.5٪.

وبلغت كمية اللحوم الناتجة من المذبوحات 726 ألف طن عام 2021 مقابل 672 ألف طن عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 8٪، كما بلغ الوزن التقديرى للإنتاج المحلي من اللبن الخام 6.2 مليون طن عام 2021 مقابل 5.6 مليون طن عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 10.5٪.

وبلغت كمية إنتاج العسل 4165 طن عام 2021 مقابل 4567 طن عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 8.8٪.