النيابة تحقق في تمزيق طالب لجسد زميله بـ«كتر» في شبرا

تباشر النيابة العامة في القليوبية، اليوم الثلاثاء، التحقيق في واقعة تعدى طالب بالصف الثالث الثانوى الصناعي على آخر بالصف الثاني الثانوي الصناعي.

و تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا يفيد بورود بلاغ، من الطالب إبراهيم رجب كامل بالصف الثانى الصناعي الشهيد محمد عبدالعال بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وإصابته بجرح قطعى من الأذن حتى الفم، علي يد طالب بالصف الثالث الثانوى الصناعي.

وتبين أن الطالب عقب خروجه من الامتحان وجد مشاجرة بين المتهم وطالب آخر، حاول فض المشاجرة والتشابك بينهما فضربه المتهم بسلاح أبيض وفر هاربًا.

تم نقل المصاب للمستشفى وحرر محضر بالواقعة رقم 13106 جنح قسم ثان شبرا الخيمة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.