الثلاثاء 23 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تحقق في تمزيق طالب لجسد زميله بـ«كتر» في شبرا

سلاح أبيض
سلاح أبيض

تباشر النيابة العامة في القليوبية، اليوم الثلاثاء، التحقيق في واقعة تعدى طالب بالصف الثالث الثانوى الصناعي على آخر بالصف الثاني الثانوي الصناعي.

و تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا يفيد بورود بلاغ، من الطالب إبراهيم رجب كامل بالصف الثانى الصناعي الشهيد محمد عبدالعال بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وإصابته بجرح قطعى من الأذن حتى الفم، علي يد طالب بالصف الثالث الثانوى الصناعي.

وتبين أن الطالب عقب خروجه من الامتحان وجد مشاجرة بين المتهم وطالب آخر، حاول فض المشاجرة والتشابك بينهما فضربه المتهم بسلاح أبيض وفر هاربًا.

 تم نقل المصاب للمستشفى وحرر محضر بالواقعة رقم 13106 جنح قسم ثان شبرا الخيمة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

طالب تعدي التحقيق الصف الثاني الثانوى الصناعي الأجهزة الأمنية بالقليوبية طالب بالصف الثالث الثانوى محضر بالواقعة

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

‏اليوم.. محاكمة المتهمين في "تنظيم القاعدة بكفر الشيخ"

تداول أسئلة العلوم والإنجليزى للإعدادية بالقاهرة والجيزة عبر السوشيال ميديا

حبس ديلر ضبط بمخدرات وسلاح في المنوفية

الزراعة: الميكنة فى القطن تخفيض للتكاليف وتوفير للجهد والوقت

رصد 362 مخالفة مرورية متنوعة فى الغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

حسين دعسة

منظمة التعاون الإسلامي/جدة.. نحو اجتماع استثنائي لإنقاذ القدس

ماجد حبته

مصر وعمان.. شراكة طموحة

وائل لطفي

المصرى الغنى والمصرى الفقير

عبدالوهاب داود

طلعت الشايب.. جمال الترجمة والمترجم

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس