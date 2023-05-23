الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": عدم الاتفاق بشأن رفع سقف الدين سيؤدى إلى نتائج كارثية على الاقتصاد الأمريكى

الاقتصاد الأمريكي
الاقتصاد الأمريكي

قال رامي جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من واشنطن، إن كيفن مكارثي، رئيس مجلس النواب الأمريكي، ناقش العديد من القضايا محل الخلاف حول أزمة سقف الدين مع جو بايدن، الرئيس الأمريكي، وكان النقاش مثمرًا.

وتابع أن مكارثي يرجح إمكانية الوصول إلى اتفاق لرفع سقف الدين قبل الموعد النهائي في الأول من يونيو، حيث إن عدم الاتفاق بشأن رفع سقف الدين سيؤدي إلى نتائج كارثية على الاقتصاد الأمريكي، مضيفًا أنه في حال تم التوصل لاتفاق يجب أن يتحول لمشروع قانون عبر خطوات تمر من خلال مجلسي النواب والشيوخ الأمريكي، وذلك يحتاج عدة أيام لتفعيل ذلك الأمر.

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية أن أزمة سقف الدين وتعاطي الرئيس الأمريكي معها قد تؤثر على شعبية الرئيس الأمريكي، ولن تتوقف جولات النقاش.

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن عقد اجتماعًا مع رئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، لكن من دون أن يتوصلا بعد إلى اتفاق يجنب الولايات المتحدة التخلف، لأول مرة في تاريخها، عن سداد مستحقات ديونها.

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