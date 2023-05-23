الثلاثاء 23 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانيء
موانيء

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر بأن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 566 شاحنة و47 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 3500 طن بضائع، 260 شاحنة و28 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع ، 306 شاحنة و19 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينتين القاهرة وامل  فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس وامل وغادرت السفينة بوسيدون اكسبريس ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1050 طن بضائع و160 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى سينا وايلة وبريدج.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1400 راكب بموانيها .

تداول 10 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر موانئ البحر الأحمر المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر تداول 10 ألف طن بضائع عامة اليوم

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

تفريغ كاميرات المراقبة لكشف غموض العثور على جثة سيدة داخل شقتها ببولاق الدكرور

الرادارات الحديثة تلتقط 1346 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

أثناء محاولة إسعافه.. مصرع أحد مصابي حادث انقلاب "ميكروباص" بقنا

"تموين الدقهلية": توريد 286 ألفًا و939 طن قمح للشون والصوامع حتى الآن

التصريح بدفن 3 طلاب لقوا مصرعهم أثناء السباحة في النيل بالمنوفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

حسين دعسة

منظمة التعاون الإسلامي/جدة.. نحو اجتماع استثنائي لإنقاذ القدس

ماجد حبته

مصر وعمان.. شراكة طموحة

وائل لطفي

المصرى الغنى والمصرى الفقير

عبدالوهاب داود

طلعت الشايب.. جمال الترجمة والمترجم

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس