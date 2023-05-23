الثلاثاء 23 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بدء العمل بالمركز الطبي لجامعة العريش.. الأحد

جامعة العريش
جامعة العريش

أعلنت جامعة العريش، بدء العمل بالمركز الطبي للجامعة، اعتبارا من يوم الأحد القادم؛ بناء على توجيهات الدكتور حسن عبد المنعم الدمرداش رئيس الجامعة.

وقال رئيس الجامعة وفقا لبيان اليوم الثلاثاء، إن المركز الطبي يضم مختلف التخصصات الطبية، حيث توجد 4 عيادات يومية للكشف على المواطنين من يوم الأحد وحتى يوم الأربعاء من كل أسبوع.

وأضاف الدمرداش أنه تخفيفا عن المواطنين تم تحديد قيمة الكشف بـ50 جنيها فقط، لافتا إلى أن الأطباء الذين سيوقعون الكشف على المواطنين من أعضاء هيئة التدريس في كلية الطب بالجامعة، مشيرا إلى مشاركة الجامعة في القافلة الطبية التي جرت مؤخرا بالعريش؛ لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين بالمجان عن طريق فريق متخصص من أساتذة كلية الطب بالجامعة.

جامعة العريش المركز الطبي للجامعة عيادات يومية قيمة الكشف القافلة الطبية

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

تفريغ كاميرات المراقبة لكشف غموض العثور على جثة سيدة داخل شقتها ببولاق الدكرور

الرادارات الحديثة تلتقط 1346 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

أثناء محاولة إسعافه.. مصرع أحد مصابي حادث انقلاب "ميكروباص" بقنا

"تموين الدقهلية": توريد 286 ألفًا و939 طن قمح للشون والصوامع حتى الآن

التصريح بدفن 3 طلاب لقوا مصرعهم أثناء السباحة في النيل بالمنوفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

حسين دعسة

منظمة التعاون الإسلامي/جدة.. نحو اجتماع استثنائي لإنقاذ القدس

ماجد حبته

مصر وعمان.. شراكة طموحة

وائل لطفي

المصرى الغنى والمصرى الفقير

عبدالوهاب داود

طلعت الشايب.. جمال الترجمة والمترجم

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس