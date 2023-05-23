بدء العمل بالمركز الطبي لجامعة العريش.. الأحد

أعلنت جامعة العريش، بدء العمل بالمركز الطبي للجامعة، اعتبارا من يوم الأحد القادم؛ بناء على توجيهات الدكتور حسن عبد المنعم الدمرداش رئيس الجامعة.

وقال رئيس الجامعة وفقا لبيان اليوم الثلاثاء، إن المركز الطبي يضم مختلف التخصصات الطبية، حيث توجد 4 عيادات يومية للكشف على المواطنين من يوم الأحد وحتى يوم الأربعاء من كل أسبوع.

وأضاف الدمرداش أنه تخفيفا عن المواطنين تم تحديد قيمة الكشف بـ50 جنيها فقط، لافتا إلى أن الأطباء الذين سيوقعون الكشف على المواطنين من أعضاء هيئة التدريس في كلية الطب بالجامعة، مشيرا إلى مشاركة الجامعة في القافلة الطبية التي جرت مؤخرا بالعريش؛ لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين بالمجان عن طريق فريق متخصص من أساتذة كلية الطب بالجامعة.