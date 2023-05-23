الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك| بدء امتحان اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية ومواعيد مباريات اليوم

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

تداول خلال الساعات القليلة الماضية عدد من الأخبار المتنوعة، والتي شملت العديد من الأحداث السياسية والاجتماعية والرياضية، ويرصد "الدستور" لكم أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

- بدء امتحان اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية في الجيزة

بدأ الامتحان في مادة اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء، في اللجنة الأولى، ويؤدي الطلاب فى اللجنة الثانية، اليوم، الامتحان في مادة التربية الدينية.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

- "شينخوا": مصر تسعى إلى توسيع التعاون مع البنك الآسيوي

قالت وكالة "شينخوا" الصينية، إن مصر تسعى لتوسيع التعاون مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتمويل النمو الاقتصادي، وسلطت الوكالة الضوء، على بيان صادر عن وزارة المالية خلال لقاء الوزير محمد معيط.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

- حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 23-5-2023 فى محافظات مصر

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الماضية زاد بحث الكثيرين عن أخبار حالة الطقس ودرجات الحرارة من أجل الاستعداد الجيد قبل الخروج من المنزل.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

- تنسيق الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات

أسابيع وأيام قليلة تفصلنا عن موعد بدء امتحانات الثانوية العامة 2023، ويهتم طلاب الصف الثالث الثانوي 2023 بمعرفة تنسيق الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

- مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 23-5-2023 والقنوات الناقلة

يزداد البحث عن مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 23-5-2023 والقنوات الناقلة لها للاستمتاع ببطولات الساحرة المستديرة عاشقة الجماهير لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

- سعر الذهب اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

يواصل الذهب تعويض خسائره التي تكبدها خلال الأيام الماضية بعد صدور قرار إعفاء واردات الذهب الواردة للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة 6 أشهر لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

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