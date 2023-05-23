بدء امتحان اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية فى الجيزة

بدأ الامتحان في مادة اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء، في اللجنة الأولى.

ويؤدي الطلاب فى اللجنة الثانية، اليوم، الامتحان في مادة التربية الدينية.

وكان قد أصدر أشرف سلومة، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، تعليماته لجميع مدراء تعليم الجيزة بالعمل على قدم وساق وتكثيف المتابعات وإعطاء تمام جاهزية اللجان والعمل على الحل الفورى لإزالة المعوقات وحل المشكلات لحسن سير المنظومة الامتحانية.

أما جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الجيزة، فهو كالتالي:

-السبت 20 /5: اللغة العربية والخط.

-الأحد 21 /5: الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- الإثنين 22 /5: الهندسة.

- الثلاثاء 23 /5: اللغة الأجنبية، التربية الدينية.

- الأربعاء 24 /5: العلوم، التربية الفنية.

- الخميس 25 /5: الدراسات الاجتماعية، تربية رياضية "خاص بالسعيدية".