الثلاثاء 23 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بدء امتحان اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية فى الجيزة

طلاب
طلاب

بدأ الامتحان في مادة اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء، في اللجنة الأولى.

ويؤدي الطلاب فى اللجنة الثانية، اليوم، الامتحان في مادة التربية الدينية.

وكان قد أصدر أشرف سلومة، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، تعليماته لجميع مدراء تعليم الجيزة بالعمل على قدم وساق وتكثيف المتابعات وإعطاء تمام جاهزية اللجان والعمل على الحل الفورى لإزالة المعوقات وحل المشكلات لحسن سير المنظومة الامتحانية.

أما جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الجيزة، فهو كالتالي:

-السبت 20 /5: اللغة العربية والخط.

-الأحد 21 /5: الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- الإثنين 22 /5: الهندسة.

- الثلاثاء 23 /5: اللغة الأجنبية، التربية الدينية.

- الأربعاء 24 /5: العلوم، التربية الفنية.

- الخميس 25 /5: الدراسات الاجتماعية، تربية رياضية "خاص بالسعيدية".

الهواتف المحمول التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم التربية الدينية الدكتور رضا حجازي الدراسات الاجتماعية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

تقرير دولي: المتحف الكبير بوابة لماضي مصر وحاضرها ومستقبلها

تقرير بريطانى: مصر من أفضل البلدان التى توفر عالمًا مثاليًا لقضاء العطلات

تفريغ كاميرات المراقبة لكشف غموض العثور على جثة سيدة داخل شقتها ببولاق الدكرور

أثناء محاولة إسعافه.. مصرع أحد مصابي حادث انقلاب "ميكروباص" بقنا

"تموين الدقهلية": توريد 286 ألفًا و939 طن قمح للشون والصوامع حتى الآن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

حسين دعسة

منظمة التعاون الإسلامي/جدة.. نحو اجتماع استثنائي لإنقاذ القدس

ماجد حبته

مصر وعمان.. شراكة طموحة

وائل لطفي

المصرى الغنى والمصرى الفقير

عبدالوهاب داود

طلعت الشايب.. جمال الترجمة والمترجم

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس