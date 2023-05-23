الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"شينخوا": مصر تسعى إلى توسيع التعاون مع البنك الآسيوي

محمد معيط
محمد معيط

قالت وكالة "شينخوا" الصينية، إن مصر تسعى لتوسيع التعاون مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتمويل النمو الاقتصادي.

وسلطت الوكالة الضوء، على بيان صادر عن وزارة المالية خلال لقاء الوزير محمد معيط، محافظ مصر في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، مع نائب رئيس البنك الدولي لودجر شوكنخت الذي يزور مصر حاليًا.

وأوضح "معيط"، أن قيمة استثمارات البنك في مصر تجاوزت مليار دولار في عدة قطاعات منذ بداية التعاون بينهما في عام 2016، مشيرًا إلى أن مصر تعد من الأعضاء المؤسسين وأكبر مساهم إفريقي في البنك.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن الوزير محمد معيط أكد مجددا ان  مصر تعزز مناخًا محفزًا لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأضاف:"نطمح أن يسهم البنك في إصدار سندات الباندا بالعملة الصينية في مصر خلال الفترة المقبلة لإقامة مشاريع إجتماعية وصديقة للبيئة".

وعرف التقرير سندات الباندا بانها ديون صينية مقومة بالرنمينبي يبيعها مصدرون من الخارج لتلبية الطلب على التمويل.

وأوضح التقرير، أن بنك التنمية الإفريقي، وهو مؤسسة أخرى متعددة الأطراف لتمويل التنمية وافق على ضمان ائتمان جزئي قيمته 345 مليون دولار لمصر، لتسهيل دخول البلاد إلى سوق سندات الباندا.

وناقش المسؤولان أيضًا الاستعدادات لاستضافة الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في منتجع شرم الشيخ، على البحر الأحمر في سبتمبر بعد 4 سنوات من التجمعات على الإنترنت؛ بسبب تفشي فيروس كورونا.

وذكر البيان، أن الاجتماع السنوى لهذا العام سيكون منصة ممتازة لدفع الشراكات التنموية متعددة الأطراف بين المؤسسات والدول النامية.

بدأ البنك الآسيوي للاستثمار في البنية الأساسية، وهو مؤسسة مالية متعددة الأطراف بدأتها الصين، عمله في يناير 2016 ببرنامج يركز على دعم التنمية المستدامة من خلال البنية الأساسية والقطاعات الإنتاجية الأخرى في آسيا وخارجها.

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