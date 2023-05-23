الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"تعليم الجيزة" تعلن جدول إعلان نتائج النقل للمرحلة الابتدائية والإعدادية

مدير تعليم الجيزة
مدير تعليم الجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، جدول إعلان نتائج النقل للمرحلة الابتدائية والإعدادية، وذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وتعليمات  أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة وحرصا على أمن سلامة الطلاب ومنع التكدس والتزاحم داخل المدارس.

وأشارت المديرية التعليمية بالجيزة، إلى أنه في إطار خطة عمل تنظيمية وتيسيرا على أولياء الأمور يتم إعلان النتائج طبقا للجدول المعلن على أن تعلن النتائج بلوحة الإعلانات بالمدرسة بدون تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى.

وأوضحت أن جدول اعلان النتائج بالنسبة لصفوف الابتدائية يتضمن الآتي: 

الصف الرابع الابتدائي _ السبت ٢٧ مايو

الصف الخامس الابتدائي_ الأحد ٢٨ مايو 

الصف السادس الابتدائي _ الاثنين ٢٩ مايو

أما جدول إعلان النتائج بالنسبة لصفوف النقل بالمرحلة الأعدادية  يتضمن الأتي: 

الصف الاول الاعدادي _ السبت ٢٧ مايو 

الصف الثاني الاعدادي_ الاحد ٢٨ مايو 

وأكدت المديرية، أنه سوف يتم إعلان نتائج المرحلة الثانوية فور انتهاء التصحيح.

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