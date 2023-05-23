الثلاثاء 23 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تنظيم قافلة طبية بقرى غرب الموهوب بالداخلة لعلاج المواطنين بالمجان (فيديو)

قافلة طبية
قافلة طبية

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، تقريرًا حول قافلة طبية بقرى غرب الموهوب بمركز الداخلة لتقديم الخدمات للمواطنين بالمجان.

وشهدت محافظة الوادي الجديد، تنظيم قافلة طبية في قرى غرب الموهوب بمركز الداخلة، والتي تستمر حتى مساء اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة".

- تقديم جميع الخدمات للمواطنين بالمجان

وتقدم القافلة، جميع خدماتها للمواطنين بالمجان، وتضم التخصصات الطبية من الباطنة والأنف وخدمات تنظيم الأسرة وغيرها، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، إضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية.

قافلة طبية مركز الداخلة قرى غرب الموهوب تقديم الخدمات بالمجان قافلة

مواد متعلقة

هند الضاوى: سلطنة عمان وقفت مع مصر قلبًا وقالبًا فى عهد السادات (فيديو)

محمود عنبر: الدولة تؤكد ضرورة وجود سياسة اجتماعية لمساعدة المواطنين (فيديو)

"إكسترا نيوز": مصر وسلطنة عُمان توقعان اتفاقية إزالة الازدواج الضريبى (فيديو)

أشرف العشري: العلاقات المصرية العُمانية ضاربة في جذور التاريخ (فيديو)

شاكر أبوالمعاطى: جينات الكائن الحى تصنف ضمن التنوع البيولوجى (فيديو)

"إكسترا نيوز" تبرز معلومات عن هيثم بن طارق سلطان عُمان (فيديو)

محمد البهواشى: قيمة الاستثمارات العمانية بمصر فى طريقها للزيادة (فيديو)

برعاية "القومى للمرأة"|.. ورش لتعليم السيدات الحرف اليدوية ببنى سويف (فيديو)

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

‏اليوم.. محاكمة المتهمين في "تنظيم القاعدة بكفر الشيخ"

تداول أسئلة العلوم والإنجليزى للإعدادية بالقاهرة والجيزة عبر السوشيال ميديا

حبس ديلر ضبط بمخدرات وسلاح في المنوفية

الزراعة: الميكنة فى القطن تخفيض للتكاليف وتوفير للجهد والوقت

وزير الصحة: مصر أول دولة فى العالم تقضى على "فيروس سى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

حسين دعسة

منظمة التعاون الإسلامي/جدة.. نحو اجتماع استثنائي لإنقاذ القدس

ماجد حبته

مصر وعمان.. شراكة طموحة

وائل لطفي

المصرى الغنى والمصرى الفقير

عبدالوهاب داود

طلعت الشايب.. جمال الترجمة والمترجم

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس