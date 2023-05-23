تنظيم قافلة طبية بقرى غرب الموهوب بالداخلة لعلاج المواطنين بالمجان (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، تقريرًا حول قافلة طبية بقرى غرب الموهوب بمركز الداخلة لتقديم الخدمات للمواطنين بالمجان.

وشهدت محافظة الوادي الجديد، تنظيم قافلة طبية في قرى غرب الموهوب بمركز الداخلة، والتي تستمر حتى مساء اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة".

- تقديم جميع الخدمات للمواطنين بالمجان

وتقدم القافلة، جميع خدماتها للمواطنين بالمجان، وتضم التخصصات الطبية من الباطنة والأنف وخدمات تنظيم الأسرة وغيرها، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، إضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية.