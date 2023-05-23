الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقرير بريطاني: مصر من أفضل البلدان التي توفر عالمًا مثاليًا لقضاء العطلات

شرم الشيخ
شرم الشيخ

رشح تقرير بريطاني، يرشح شرم ضمن أفضل  وجهات سياحية في المقابل من حيث القيمة مقابل السعر، ووصفها بأنها جنة لعشاق الرياضات المائية بشواطئها الرملية البيضاء ومياهها الصافية وشعابها المرجانية المذهلة.

وأشار التقرير الذي نُشر في موقع "MyLondon" البريطاني، إلى أنه مع اقتراب فصل الصيف، فإن شهري مايو ويونيو، هما أفضل الشهور للاستحواذ على أسبوع رخيص للوصول إلى أعلى درجة حرارة قبل أن تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع في المملكة المتحدة.

وقال التقرير، إن من بين أوائل المقاصد التي لا تتكرر طوال العمر، شرم الشيخ على البحر الأحمر في مصر، حيث يعيش عشاق الرياضات المائية على شواطئ رملية بيضاء ومياه صافية وشعاب مرجانية مذهلة.

ووصف شرم الشيخ بأنها موطن العديد من المنتجعات الخيالية، والمسافرون عادة ما يبقون في الموقع للاستمتاع بأماكن الإقامة الفاخرة ومرافق الدرجة الأولى دون الاضطرار إلى الابتعاد كثيرًا عن حمام السباحة. 

وأوصى بالقيام بجولات بصحبة مرشدين أو القيام برحلات سياحية للمسافرين في مصر، وستوفر معظم الفنادق هذه الرحلات بكثرة.

وذكر أن جو مصر سيبهر الزوار، خاصة مع وجود الشمس وارتفاع درجات حرارة التي تصل إلى 40 درجة مئوية حتى في يونيو.

وأضاف التقرير: "لقد حان الوقت المناسب لتحقيق ما نحلم به من الاستمتاع بالشواطئ الجميلة برمالها الناعمة، وقضاء ساعات طويلة تحت أشعة الشمس الدافئة في بلد يتمتع بطقسٍ أفضل بكثير من بريطانيا وسط الأجواء الباردة لشهر فبراير".

ولفت إلى أن مصر تعد من أفضل البلدان حول العالم التي توفر عالمًا مثاليًا لقضاء العطلات في رحلة قصيرة للسياح البريطانيين. 

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