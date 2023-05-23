إسلام الكتاتنى: فرنسا وجهت للإخوان ضربة قوية بمصادرتها لـ 25 مليون يورو

قال إسلام الكتاتني، خبير حركات الإسلام السياسي، إن فكرة الهوية من أهم القضايا التي تميز مجتمع عن آخر، خاصة المجتمع المصري، مؤكدًا أن مصر تتميز بموقعها الجغرافي حيث تتوسط 3 قارات في العالم، ومميزاتها ليست موجودة بأي مكان بالعالم.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "المواجهة"، مع الإعلامية لما جبريل، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر فيها ميزة أنه لايستطيع أحد طوال التاريخ أن يصبغها بصبغته وظلت محافظة على هويتها، مشيرًا إلى أن الخلاف مع الجماعات الإسلامية أنهم كانوا يريدون صبغ مصر بصبغتهم.

تجربة الإخوان في مصر فشلت

وتابع أن ثورة 30 يونيو أثبتت أن لديهم دينا موازيا وتجربتهم فشلت في مصر وتم لفظهم، لافتًا إلى أن الناس اكتشفوا إن الإخوان تجار دين، والفرق الشاسع بين فكرة الوطن التي نتشربها وفكرة الوطن لديهم.

وتحدث الكتاتني عن مصادرة فرنسا لـ 25 مليون يورو من أموال تنظيم الإخوان من صناديق تبرعات الإخوان، وغالبها غير خاضع للإجراءات القانونية، على خلفية العمليات الإرهابية الأخيرة، مؤكدًا أن هذه تمثل ضربة قوية للإخوان.