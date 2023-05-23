أول تعليق من المنتج محسن جابر على أزمته الأخيرة مع عمرو مصطفى

علق المنتج محسن جابر، على أزمته الأخيرة مع الملحن عمرو مصطفى؛ بسبب استخدام الأخير صوت أم كلثوم بتقنية الذكاء الاصطناعي.

وقال محسن جابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ملفات"، الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر، على شاشة قناة "هي": "أنا إنسان كبير مش هنزل للمستوى ده، هي خناقة يا جماعة ده واحد عايز يشتهر.. لو له حق أدبي عنده محاكم بدل ما هو عمال يتنطط كده يروح المحاكم إحنا مش فاضيين له.. ده عيل وبقفل محطة بلاقيه طالع في محطة تانية"، على حد قوله.

وعن إمكانية التصالح معه قال: "مبيقعدش لحد أصلًا ولا بيحترم حد، وبيطلع يتكلم عليا، واحد قد عيالي يقول بيتهرب من الضرائب، وأي حاجة هتتعمل لأم كلثوم هقفلها".