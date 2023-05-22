فتاة متحررة مُدخنة.. الانتقادات تُلاحق "أنغام" بسبب "سيبك أنت" (فيديو)

أثارت الفنانة "أنغام" ردود أفعال قوية بعد طرح أحدث أعمالها الغنائية “سيبك انت” عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب” وعدد من المنصات الرقمية، خاصًة بعد أن قدمت أداءً تمثيليا عالي المستوى.

وقدمت "أنغام" خلال مقطع الفيديو، شخصية فتاة متحررة تعرضت للظلم والقهر وسيطر عليها الحزن بعد انتهاء علاقة عاطفية جمعتها بأحد الأشخاص.

وانتقد بعض الجمهور ظهور “أنغام” بشخصية الفتاة المتحررة المُدخنة على عكس الصورة التي اعتاد الجمهور رؤيتها عليها.

أنغام من كليب سيبك انت

وتعتبر هذة الانتقادات أحد اسباب نجاح فيديو كليب “سيبك أنت” ودليل نجاح أن أنغام اجادت في تقديم الشخصية بما يتناسب مع كلمات الأغنية التي كتبها الشاعر الغنائي الكبير أمير طعيمة والذي حقق نجاحات عديدة مع النجمة أنغام على مدار السنوات الماضية بعدد كبير من الأغنيات.

وردت أنغام على هذة الأنتقادات خلال لقاء تلفزيوني لها: "دي حالة إنسانية واقعية وشفتها في ناس كتير والكلام اللي كاتبه أمير طعيمة مكنش ممكن نصوره غير بالواقعية الواضحة دي".

واحتلت أغنية “سيبك أنت” المركز الأول بقائمة الأكثر مشاهدة عقب طرحها عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب” وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان وليد سعد، وتوزيع مادي، وإخراج جمال عادل.

كلمات أغنية “سيبك أنت”:

“أنا قلت أقولك أخباري .. مع انك أصلا ما سألتش أنا من يوم بعدك محبوسة في نفس الأوضة مسجونة في عالم أفكاري .. مش عايشة لكن برضه ما موتتش تقدر كده يعني تقول إن أنا مش موجودة سيبك انت اهم حاجة تكون مبسوط و مزاجك عال .. و تكون بتنام مرتاح البال لا ضمير بيأنب ولا كوابــــــــــيس تقلـــــق نومــــــك ومفيش مشكلة خالص لو حد بسببك ضاع .. وف ثانية تبيع و تقوله وداع دي حاجات مَش مستاهلة عشانها تبوظ يومك بقي ليلي بيشبه لنهاري .. والشمس بتشرق و بتغرب والدنيا بتمشي وتتغير وأنا على حالي إحساس الوحدة الاجباري .. بقي هو الايد اللي تطبطب بقى ونسى وصاحبي وهو الحاجة الباقيالي سيبك انت”.