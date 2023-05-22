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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمود محي الدين: 3 دول إفريقية تقدمت بطلب لإعادة جدولة ديونها

محمود محي الدين
محمود محي الدين

قال الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، إن بنك التنمية الإفريقي يبحث عن حلول لتحقيق معدل نمو أعلى في إفريقيا من خلال إتاحة فرص العمل وزيادة الإنتاج والإنتاجية وتقليل الفائض بما يسمح بوجود وفرة ويقلل حدة الغلاء.

 22 دولة تعاني من تحديات شديدة بسبب الديون

أضاف خلال حواره لقناة "إكسترا نيوز"، أن أهمية التمويل تأتي في مشروعات تدر عائدًا بشكل جيد وتجذب القطاع الخاص سواء محليًا أو إقليميا أو من خارج إفريقيا، مؤكدًا أن الدول الإفريقية منها 22 دولة تعاني من تحديات شديدة بسبب الديون.

وكشف أن 3 دول إفريقية هى تشاد، إثيوبيا، وزامبيا، تقدموا بطلب لإعادة جدولة الديون بسبب الأزمات التي عانوا منها، كما أن غانا تعرضت لمشاكل، لكن هناك فرص لمساندتها بشكل كبير.

محمود محى الدين إعادة جدولة الديون الأزمات الديون بنك التنمية الأفريقي

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