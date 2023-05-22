على جمعة يكشف حكم الشرع فى المأذون الإلكترونى (فيديو)

علق الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، بالأزهر الشريف، مفتى الجمهورية السابق، على توفير بعض البلدان ماكينات ذكية تستقبل بيانات الزوج والزوجة، وتستخرج وثيقة زواج، بما يسمى بالمأذون الإلكتروني.

وقال خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، إن هناك فرقا بين إنشاء العقد وتوثيق العقد، موضحًا أن دور المأذون توثيق العقد وليس إنشاءه، لذا يصح العقد عندما يكون هناك استيفاء لأركان العقد.

وأردف: "كثير من الناس تقولي يا مولانا عايزينك تعقد لنا العقد، فأجي أعقد والمأذون لم يصل، بذلك يكون العقد أنشأ، وبانتظار المأذون لتوثيقه".

وتابع: "إنشاء العقد يستلزم وجود اثنين شهود والولي، والخلو من الموانع الشرعية، لذا يمكن للماكينة أن توثق العقد بدلا من المأذون، لو توفرت الأركان فالتوثيق لا بأس به".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" فى شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التى تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطى كل مجالات الحياة.