الثلاثاء 16 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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على جمعة: الإنترنت أحد أسباب ارتفاع نسب الطلاق (فيديو)

على جمعة
على جمعة

قال الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، بالأزهر الشريف، ومفتى الجمهورية السابق، إنه أثناء وجوده في لجنة الفتوى التابعة للأزهر الشريف منذ 30 عامًا، درس أسباب الطلاق، فتوصل إلى 7 أسباب وقتها، أضيف إليهم اليوم سبب آخر هو الإنترنت، موضحًا أن الإنترنت اليوم يعتبر السبب الثاني لارتفاع نسب الطلاق.

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء، بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية السابق، خلال استضافته بحلقة برنامج "مع الناس"، المذاع علي فضائية "الناس"، اليوم الإثنين، أن السبب الأول للطلاق، قديمًا والآن هو الحالة الاقتصادية، والتي كانت تمثل نسبة 60%.

وأردف: "الراجل غير  قادر يصرف نتيجة مقتضيات الحياة، أما السبب الثاني كان عدم وجود موائمة بين الزوج والزوجة، أو فى طارئ حصل في الحياة، مثل أن الزوج تعرض لحادث أو مرض، أو ظهر شخص في حياة أحد الزوجين، وتدخلات الأهل، وقضية الإنجاب، أحد الزوجين يخلف والآخر، كانوا 7 أسباب وكنا مرتبينهم حسب نسب الطلاق، فالحالة الاقتصادية كانت 60%، وبعدها تدخل الأهل وبعدها عدم التوائم".

وختم: "لما ظهر الإنترنت والسوشيال ميديا، أصبحت هي ثاني سبب للطلاق، الزوج يقول دخلت عليها لقيتها بتتكلم في التليفون وقفلته أول ما دخلت، أو بتعمل شات مع واحد، وهو بيفتح موبايلها يعنى بيتجسس عليها".

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية تغطي كافة مجالات الحياة.

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على جمعة: الإنترنت أحد أسباب ارتفاع نسب الطلاق (فيديو)

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