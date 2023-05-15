علي جمعة: تتبع الفتيات وتصويرهن جريمة شنعاء ومرتكبها مع مصاف القتلة

قال الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، بالأزهر الشريف، ومفتي الديار السابق، إن تتبع الفتيات وتصويرهن، ليس عيبًا، وإنما جريمة تقتل الإنسان اجتماعيًا ونفسيًا، تضع مرتكبها مع مصاف القتلة، لأنها قد تؤدي لقتل حقيقي.

وأضاف خلال حديثه ببرنامج "مع الناس" المذاع على قناة "الناس"، أن تتبع الفتيات لعب بالنار، وجريمة شنعاء شديدة، تتطلب عقابا علنيا وفوريًا، وعدالة ناجزة، لأنها جريمة قذرة وشنيعة.

وأكد ضرورة مواجهة هذا الأمر بمجموعة تشريعات وتوعية عبر برامج التوك شو، مع الاستمرارية، حتى يستقر عند الناس استهجان من الجميع أن هذه جريمة قذرة وشنيعة.

ولفت إلى أن تصوير الفتيات ليس من الحرية الشخصية، مشيرًا لقول منسوب لشكسبير "حريتك تنتهي عند طرف أنفي".

وأردف: "كان واحد قاعد جنب شكسبير حط ايده في مناخيره وقال له أنا حر، شكسبير قال له حريتك تنتهي عند طرف أنفي".

وأكد أنه يجب نشر التوعية والتحذير من هذه الأمور، وأن يتم إدراجها في المناهج التعليمية، وخطب الجمعة.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.