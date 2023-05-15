الإثنين 15 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

علي جمعة: تتبع الفتيات وتصويرهن جريمة شنعاء ومرتكبها مع مصاف القتلة

علي جمعة
علي جمعة

قال الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، بالأزهر الشريف، ومفتي الديار السابق، إن تتبع الفتيات وتصويرهن، ليس عيبًا، وإنما جريمة تقتل الإنسان اجتماعيًا ونفسيًا، تضع مرتكبها مع مصاف القتلة، لأنها قد تؤدي لقتل حقيقي.

 

وأضاف خلال حديثه ببرنامج "مع الناس" المذاع على قناة "الناس"، أن تتبع الفتيات لعب بالنار، وجريمة شنعاء شديدة، تتطلب عقابا علنيا وفوريًا، وعدالة  ناجزة، لأنها  جريمة قذرة وشنيعة.

 

وأكد ضرورة مواجهة هذا الأمر بمجموعة تشريعات وتوعية عبر برامج التوك شو، مع الاستمرارية، حتى يستقر عند الناس استهجان من الجميع أن هذه جريمة قذرة وشنيعة.

ولفت إلى أن تصوير الفتيات ليس من الحرية الشخصية، مشيرًا لقول منسوب لشكسبير "حريتك تنتهي عند طرف أنفي".

وأردف: "كان واحد قاعد جنب شكسبير حط ايده في مناخيره وقال له أنا حر، شكسبير قال له حريتك تنتهي عند طرف أنفي".

وأكد أنه يجب نشر التوعية والتحذير من هذه الأمور، وأن يتم إدراجها في المناهج التعليمية، وخطب الجمعة. 

 

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.

على جمعة تتبع الفتيات الإنترنت مع الناس برامج قناة الناس

مواد متعلقة

عزة مصطفى تناشد "الصحة" بالتدخل لإنقاذ شاب مصاب بكسر في العمود الفقري

عن مقتل الشاب موسى في المنوفية.. عزة مصطفى: “ولا في الأفلام”

طبيبة تُحذر الأمهات: "تعريض الأطفال للمحمول يصيبهم بالتوحد"

"الوثائقية" تكشف الدور البطولى لفرقة محمود رضا لدعم الجنود على الجبهة (فيديو)

مى كساب تكشف حقيقة خلافها مع زينة وترتيب اسمها بتتر "جعفر العمدة"

"صغرت 20 سنة".. مي كساب تبهر الجمهور بنحافتها

خطاب: حرمان البنات من التعليم أسوأ أنواع التمييز وبعض الأسر تمارسه بدافع الحب

الأحد المقبل.. حمدين صباحي في ضيافة قصواء الخلالي

الأكثر قراءة

دولة تفى بوعودها.. «الدستور» تتابع تسليم وحدات العائدين لـ«مثلث ماسبيرو» بعد التطوير

خبير زراعى: الدولة ماضية فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتى (حوار)

عمر حسين يحصد ثاني ذهبية في البطولة الأفريقية للمصارعة

انطلاق فعاليات البرنامج التدريبى لبناء وعى العاملين بجامعة المنصورة (صور)

الهيئة القومية للبريد توضح موقف درج مكتب بريد الأخيوة

ننشر أقوال الشهود في هتك عرض وقتل طفل دمياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

منى رجب

رحيل مفاجئ لشريك العمر الكاتب الصحفى عبدالحميد شعير

محمد مصطفى أبو شامة

برلمان «الحوار الوطنى».. وتحالف «30 يونيو»

عبدالوهاب داود

حلوة.. وفيها كل حاجة حلوة

ماجد حبته

رحلة أمريكية لوزارة التعليم

وائل لطفي

حالة حوار

محمد كامل

دايرة الرحلة

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"

العشائر الفلسطينية: نشكر مصر على دورها في وقف العدوان الإسرائيلي