"أجسامنا هتتبخر".. رد علي جمعة على سؤال طفلة لماذا لا نرى الله؟

رد الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، بالأزهر الشريف، ومفتي الديار السابق، على سؤال طفلة لماذا لا نرى الله، قائلًا: "من رحمة ربنا، لأن جسمنا لا يستطيع يتحمل الوجود الرباني، الدنيا فيها عبادة تحتاج لهذا الجسم، لكنه لا يتحمل رؤية الله".

وأضاف خلال حديثه ببرنامج "مع الناس" المذاع على قناة "الناس": "جسم الإنسان عشان عبادة الله غير صالح لرؤية الله، هيتبخر لو شاف ربنا، مثل الكهرباء تفقد الإنسان وعيه، ولما الحرارة تزداد على الواحد يتحرق، فالحمد لله إننا لا نرى الله، لأن جسمنا تركيبته لا تصلح".

أما عن النظر غلى وجه الله يوم القيامة، قال فضيلة الدكتور علي جمعة: "الله هينشئنا خلقا آخر، يتناسب مع النظر إلى وجهه الكريم، في التركيبة جديدة يمكن للوجه أن تراه، أما على تركيبته الحالية لو إننا شفنا ربنا هيغمى علينا ونصعق ولا نقدر نكمل الحياة".

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.

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