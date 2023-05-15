الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مطالبًا الاكتفاء بإنجاب طفلين.. علي جمعة: "علشان تقدروا تراعوهم"

علي جمعة
علي جمعة

قال الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، بالأزهر الشريف، إنه كي يتمكن الأب من أداء واجب الرعاية والنصح والتربية، تجاه أطفالهم، فإن عليهم الاكتفاء بإنجاب طفلين على الأكثر وتابع: "علشان تعرفوا تراعوهم".

وأضاف خلال حديثه ببرنامج "مع الناس" المذاع على قناة "الناس": "تخلف من 4 لـ6 وفرحان بيهم، لكن متقدرش تنتبه لهم ولرعايتهم، وبالتالي هيكونوا عرضة لفخ التطرف والإرهاب".

ولفت جمعة إلى أن كثرة النسل، حجب عنا ثمار التنمية لسنوات طويلة، مردفًا: "كنا نتمنى حياة أسعد، لكن مع كثرة النسل، وجدنا الإتجار بالبشر والمخدرات والقيم، ستؤدي الكثرة لعكس ما نريد، ونحن نريد الاستقرار والأمن والأمان والطمأنينة، وسعادة الدارين". 

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.

على جمعة الإنجاب النسل

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