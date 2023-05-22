أمين جامعة المنصورة وعمداء الكليات يجتمع بالجهاز الإدارى

التقى عبد الله جاد، أمين عام جامعة المنصورة الجديدة وعمداء الكليات ومديري البرامج العلمية بأعضاء الهيئة المعاونة وأعضاء الجهاز الإداري بالجامعة للتنظيم ووضع الاستعدادات النهائي لعقد اختبارات الفصل الدراسي الثاني 2022 /2023، وذلك تحت إشراف د.معوض محمد الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة.

وناقش العمداء وأبوالمجد المتولي مدير شئون الطلاب بالجامعة الضوابط الحاكمة للاختبارات وأن الجامعة تتبع أحدث ما وصلت إليه العملية التعليمية من نظام للامتحانات والتصحيح الإلكتروني ومواصفات ورقة الأسئلة والتصحيح الالكتروني، ورصد وإعلان النتيجة الكترونيا وفقًا لمعايير الجودة والاعتماد.

واكد أمين الجامعة توفير التأمين اللازم لجميع لجان الامتحانات والتدابير الخاصة بالراحة للطلاب لأداء امتحاناتهم من حيث توفير الإضاءة والتهوية المناسبة فى اللجان، وتواجد الأساتذة والمراقبين؛ والتأكد من تطبيق كافة الضوابط التى يجب اتباعها خلال فترة الامتحانات، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة فى حالات الغش، وعدم الالتزام بالقواعد العامة، متمنيا التوفيق لجميع الطلاب.

قد نقل أمين عام الجامعة تحيات وتقدير رئيس الجامعة في حواره مع فريق العمل وحثهم على بذل مزيد من الاجتهاد لرفعة وانضباط المنظومة الادارية داخل الجامعة لتكون مثالا يحتذى به في الانضباط والالتزام في العمل، وإلى ضرورة العمل كفريق عمل واحد ومكتمل دائمًا.

وأعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن أن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة قد أطلقت حملة مكبرة في جميع أنحاء المحافظة، على العيادات والمعامل والمستشفيات، وذلك بهدف التصدي للمخالفات في تلك الأماكن.



وأكد وكيل الوزارة، استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

أوضح الدكتور محمد فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر، أن فريق إدارة العلاج الحر قام بالمرور على 133 منشأة من الحملات، تشمل 61 عيادة خاصة، و 7 مستشفيات وعيادات تخصصية، و33 مركزاً طبياً ومعملاً، وتم إصدار قرارات إغلاق لنحو 8 منشأت ومعاينة 19 أخرى.

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