الزراعة: التمور من القطاعات الواعدة فى الزراعة لتحقيق النمو الاقتصادى

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن وزارة الزراعة تولى اهتمامًا بقطاع التمور لكونه أحد القطاعات الواعدة لتحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات وخلق فرص عمل وتحقيق التنمية المجتمعية والمستدامة.

وأشار الوزير خلال إطلاق الخريطة النباتية لأهم أصناف التمور في مصر، إلى أن الوزارة سعت إلى تطوير البنية التحتية لهذا القطاع وتشجيع الاستثمار وزيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين استغلال كل الموارد المتاحة بما يحقق قيمة مضافة لإنتاج وتسويق وتصدير التمور المصرية على المستوى القومي والإقليمي والدولي.

ومن جهته نقل الدكتور عبدالوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بالإمارات، تحيات وتقدير معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، على الجهود المتواصلة التي بذلتها كل الأطراف لتعزيز أطر التعاون المشترك مع الأمانة العامة للجائزة لتنمية وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور في مصر منذ عام 2015 وحتى الآن، لافتًا إلى أن التكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية وتحرير التجارة الدولية ساهمت في فتح الأسواق العالمية أمام التمور ومشتقاتها، إلى جانب زيادة حدة المنافسة الأمر الذي يستلزم رفع الكفاءة الإنتاجية والتسويقية وخفض تكاليف الإنتاج وزيادة جودة المنتجات والالتزام بالمواصفات القياسية الدولية، وتكثيف الجهود المبذولة للاستثمار في قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور من قبل القطاعين العام والخاص.

وأوضح زايد أن كتاب "الخريطة المناخية لأهم أصناف التمور المزروعة في جمهورية مصر العربية" يعتبر من أهم الكتب التي يتجلى فيها أهمية العمل الجاد والنظرة المستقبلية المدروسة للمحافظة على النخلة والاستثمار فيها، مشيرًا إلى أن الكتاب يكتسب أهمية كبيرة نظرًا لنمو زراعة نخيل التمر في مختلف محافظات مصر، واهتمام فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بزراعة 2.5 مليون نخلة في مشروع توشكى، والمركز الريادي الذي وصلت إليه مصر في إنتاج التمور على مستوى العالم، الأمر الذي اقتضى مواكبة النهضة الزراعية لهذا القطاع عبر دعم إنتاج هذا الكتاب بالتعاون مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.

كما أشار عبدالحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إلى أن مصر تصدر أكثر من 100 سلعة زراعية إلى أكثر من 140 دولة حول العالم، حيث وصلت الصادرات الزراعية الطازجة خلال الموسم المنتهي 2021/2022 إلى حوالي 2.9 مليار دولار، مع توقعات بالوصول إلى حوالي 3.2 مليار دولار في نهاية الموسم التصديري الحالي (سبتمبر 2022 حتى أغسطس 2023) بنسبة نمو (12-15%) 450 مليون دولار، لافتًا إلى أن مصر تعتبر من أكبر الدول المنتجة للتمور عالميًا بحجم إنتاج يتخطى مليونًا و700 ألف طن من أصناف التمور المختلفة، وتصل صادرات مصر من التمور إلى حوالي 50 ألف طن بقيمة 60 مليون دولار يتم تصديرها لحوالي 59 دولة.

وقامت جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بتكريم المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، على الجهود البناءة التي بذلتها الوزارة منذ بداية تنظيم مهرجانات التمور بالتعاون مع الجائزة.