عن كواليس فيلمه الجديد.. هنيدي: "مرعي البريمو.. بيبيع بطيخ من غير بذر"

يواصل الفنان محمد هنيدي تصوير مشاهد فيلمه الجديد “البريمو” والمقرر أن يخوض به منافسات موسم عيد الأضحى المقبل، وتشاركه البطولة الفنانة غادة عادل.

وشارك “هنيدي” صورة له من كواليس الفيلم برفقة الفنانة غادة عادل، وعلق: “بمناسبة موسم تفتح أزهار البطيخ ...استنوا مرعي البريمو .. الوحيد في مجرة درب التبانة اللي بيبيع البطيخ من غير بذر، قريبا”.

ويجسد “هنيدي” خلال العمل، دور بائع بطيخ، من إحدى محافظات الصعيد، فيما تظهر غادة عادل خلال العمل، في دور زوجته وتعمل معه في تجارة البطيخ، ويمرا بالعديد من المواقف الكوميدية مع تتابع الأحداث. حيث ستدور الأحداث في إطار كوميدي .

ويتعاون محمد هنيدي، من خلال فيلمه الجديد، مع المخرج سعيد حامد، وذلك منذ آخر فيلم جمعهما "صاحب صاحبه" عام 2002، حيث حقق الثنائي نجاحًا كبيرًا في السينما، بالتزامن مع نهاية فترة التسعينيات، فقد شهدت تجاربهما الفنية شكلاً جديدًا للسينما عما كان مُعتادا وقتها.

ويشارك في بطولته بجانب محمد هنيدي، كل من غادة عادل، أحمد بدير، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح، وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.