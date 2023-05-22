الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إخماد حريق شب في عقار أعلى "سينما ماجدة" بالقاهرة

ارشيفية
ارشيفية

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى السيطرة على حريق بالطابق الثالث من عقار مكون من 13 طابقًا أعلى سينما ماجدة بدائرة قسم شرطة حلوان دون وقوع خسائر بشرية.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل أعلى سينما ماجده بشارع محمد سيد أحمد تابع قسم شرطه حلوان فى عقار مكون من 13 طابقا.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

تبين أن الحريق في الطابق الثالث وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية.

الحماية المدنية القاهرة حريق عقار 13 طابق ا حلوان

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