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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"متحملاني".. حمادة هلال يعلن موعد طرح أحدث أغنياته

حمادة هلال
حمادة هلال

انتهى النجم حمادة هلال الفترة الماضية من تسجيل أحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم “متحملاني” والمقرر طرحها على طريقة الـ"سنجل" ليفتتح بها مشاركته في موسم صيف 2023.

وأعلن حمادة هلال عن موعد طرح أغنية “متحملاني” والمقرر طرحها يوم الخميس المقبل في تمام الساعة السادسة مساء عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وكشف "هلال" عن البوستر الرسمي للأغنية التي تعاون فيها مع الشاعر الغنائي والملحن الموسيقي مصطفى شكري، والموزع الموسيقي أحمد أمين.

آخر أعمال حمادة هلال الغنائية

وطرح النجم حمادة هلال، خلال الأسابيع الماضية أغنية بعنوان “الليلة عيد” وتعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي تامر حسين، والمحلن مدين، والموزع الموسيقي توما احتفالا بعيد الفطر الماضي.

وتقول كلمات أغنية “الليلة عيد": 

“في تجميعة حلوة من القريب والبعيد والفرحة دي النهاردة جايبة احساس جديد دي ليلة ليها شوقة إحنا الليلة دي عيد عيد على ناسك على حبايبك وأصحاب زمان سلم على قرايبك وقلبك أبيض للي كان سايبك عديها عادي ده الليلة دي عيد أدعي لبلدنا كم دعوة أيام مباركة ومقفولة بدعوة إن شالله أيامنا كلها حلوة فرح ولادك وولادي الليلة دي عيد”.

 

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