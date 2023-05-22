الإثنين 22 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

تفاصيل جلسات المحور السياسى فى الأسبوع الثانى من الحوار الوطنى (صور)

الحوار الوطني
الحوار الوطني

عقدت جلسات المحور السياسي في الأسبوع الثاني من الجلسات النقاشية للحوار الوطني الأحد.

وقالت الصفحة الرسمية للحوار الوطني المصري، على فيسبوك: "في أولى جلسات الأسبوع الثاني للحوار الوطني الخاصة بالمحور السياسي، تمت مناقشة قضيتين من خلال جلستين ممتدتين وهى:

1- جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية، وتشمل:

- قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها.
- تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب.
- الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.

2- قضية قانون المجالس الشعبية المحلية.

345026521_932150461333973_8326828746440101755_n
345026521_932150461333973_8326828746440101755_n
346093145_777320073943047_3169358172516385760_n
346093145_777320073943047_3169358172516385760_n
345024385_1219805545360450_1452295373013754202_n
345024385_1219805545360450_1452295373013754202_n
347626089_935541067779035_607182381787660406_n
347626089_935541067779035_607182381787660406_n
المحور السياسي لجنة الأحزاب السياسية لجنة الاحزاب الحوكمة المالية قانون المجالس الشعبية

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 22 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

الحكومة: التنسيق مع "المركزى" للإفراج عن المواد الخام والمستلزمات الطبية

لينك بوابة التعليم الأساسي.. نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023

الحرف اليدوية: 250 مليون دولار حجم الصادرات ونستورد 40% من مستلزمات الإنتاج

انخفاض جديد فى أسعار الغاز لـ2.595 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية

إحالة أوراق "بواب" للمفتي بتهمة التعدي على طالبة بسيدي جابر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

محمود خليل

حين رأى نفسه «الأعظم»

وائل لطفي

تمكين الشباب.. الطريق نحو المستقبل

محمد العسيري

مهرجان الموسيقى.. عزف غير منفرد

إسراء شوقي

مستقبل إعلام «الذكاء الاصطناعى»

وائل لطفي

مستقبل العرب الاقتصادى

ماجد حبته

الدول الغنية مدينة للفقيرة!

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس