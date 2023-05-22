تفاصيل جلسات المحور السياسى فى الأسبوع الثانى من الحوار الوطنى (صور)

عقدت جلسات المحور السياسي في الأسبوع الثاني من الجلسات النقاشية للحوار الوطني الأحد.

وقالت الصفحة الرسمية للحوار الوطني المصري، على فيسبوك: "في أولى جلسات الأسبوع الثاني للحوار الوطني الخاصة بالمحور السياسي، تمت مناقشة قضيتين من خلال جلستين ممتدتين وهى:

1- جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية، وتشمل:

- قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها.

- تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب.

- الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.

2- قضية قانون المجالس الشعبية المحلية.

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