"حياة كريمة".. قطار القوافل الطبية يواصل مشواره بالمحافظات

واصل قطار القوافل الطبية مسيرته بجميع المحافظات تحت رعاية حياة كريمة، للكشف والعلاج مجانًا في تخصصات نساء وولادة، خدمات تنظيم الأسرة، الأطفال، الباطنة، الأنف والأذن، العظام، الجراحة، الرمد الأسنان، القلب، الجلدية، إضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل وتشمل محافظات القاهرة، الإسماعيلية، الشرقية، البحيرة، القليوبية، مطروح، البحر الأحمر، المنيا، والأقصر.

عبداللطيف السيد، أحد المستفيدين من القوافل الطبية التابعة لمبادرة حياة كريمة يقطن بمحافظة المنوفية، قال: "إن المشروع القومي يحقيق الهدف المرجو من خلال الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا عن طريق ما تقدمه المبادرة من خدمات متنوعة بالمراكز والقرى الفقيرة بالكشف والعلاج بالمجان وعمل عمليات جراحية بعد أن كان يعاني من مشاكل صحية في الظهر ولكن المبادرة تكفلت بعلاجه بالمجان".

أضافت منى عبدالله من محافظة الشرقية:"ساعدت القوافل الطبية توفير الخدمات الصحية بكل قرى ومراكز محافظة الشرقية خاصة القرى الفقيرة ولا يوجد بها مراكز صحية أو عيادات حيث حرصت علي عمر قوافل طبية مهيأة لاستقبال المرضى، فقد توفر تلك القوافل خدمات التحاليل الشاملة مجاناً والعمل على الكشف المبكر علي لأمراض المزمنة المختلفة توفير الأدوية التى يحتاج إليها المرضى بشكل مجاني".

وتابعت حنان سعيد:"نجحت المبادرة فى مساعدات السيدات في تنظيم الأسرة والاطمئنان علي السيدات الحوامل والمرضعات من خلال الكشف المبكر وعمب الأشعة التلفزيونية للإمطئان علي الجنين للحوامل ومدهم بالفيتامينات المناسبة لهم خلال فترة الحمل وكل هذا مجاناً".

ووجه عدد من الأهالي الشكر الرئيس والدولة المصرية على جهودهم فى نشر القوافل الطبية فى المناطق المحرومة والنائية لرعاية المواطنين، والحفاظ على صحتهم دون تحملهم أى تكاليف مالية ومد القري بمراكز صحية جديدة خاصة الأماكن النائية والتي كان لا يوجد بها وحدات صحية.