الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد اختبارات قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب 2023

عادل فتحي
عادل فتحي

قرر  مجلس إدارة نادى المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح، انطلاق اختبارات قطاع الناشئين اعتبارا من  يوم 27 مايو الجارى موعدا لبداية اختبارات قطاع الناشئين بالنادي.

ومن المقرر أن تستمر الاختبارات لمدة شهر يتم خلاله فتح أبواب النادي لجميع الأعمار السنية المختلفة، للبحث عن المواهب واكتشاف المميز.

ويستقبل نادي المقاولون كل عام خلال فترة الاختبارات أكثر من 25 ألف، ويتم ضم المميزين وقيده في قوائم النادي.

من جانبه أكد المهندس محمد عادل فتحي  المشرف العام على الكرة  بالمقاولون، أن النادي يفتح أبوابه أمام الجميع ويرحب باستقبال كافة الأعمار السنية المختلفة لمراحل البراعم والناشئين والشباب، وهدف المقاولون العرب اكتشاف المواهب وتجهيزها للفريق الأول كما حدث من قبل مع العديد من المواهب ابرزها النجم العالمي محمد صلاح لاعب المقاولون السابق وليفربول الحالي وزميله محمد النني الذى أصبح، قائد وكابتن فريق الارسنال الانجليزي

وأضاف المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على الكرة أن القطاع يضم مدربين على أعلى مستوى، ويتميز مدربي المقاولون بالخبرات العالية وسبق ان تم تصعيد عدد كبير للفريق الأول، بالإضافة لتسويق عدد اخر من اللاعبين الذين اصبحوا نجوم مع فرقهم.

موعد اختبارات قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب 2023

يرصد «الدستور» المواعيد وايام اختبارات المقاولون العرب اعتبارا من يوم 27 مايو الجاري.
وجاءت  مواعيد اختبارات الأعمار السنية على النحو التالي:

السبت والاثنين والأربعاء من كل أسبوع مواليد 2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015.
الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع مواليد 2003/2005/2006/2007/2008.
وتبدأ الاختبارات فى تمام  الثامنة صباحًا على ملاعب قطاع الناشئين بمقر النادى بمدينة نصر القاهرة.

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