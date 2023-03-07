الثلاثاء 07 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

رئيس نادي المقاولون العرب: محمد صلاح عبقري ويمتلك قدم سحرية

محمد صلاح
محمد صلاح

علق المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب، على وصول محمد صلاح إلى صدارة ترتيب هدافي ليفربول عبر التاريخ، حيث قال إن مباراة الريدز ضد مان يونايتد كانت تاريخية.

وتابع رئيس نادي المقاولون العرب خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن محمد صلاح يمتلك قدم سحرية وعقل عبقري ومن مقاومته ذكائه، ويستخدم عقلة وذكائه مع فنياته وموهبته بطريقة صحيحة جدا وأدت إلى ما وصل إليه «مو» حتى الآن وفيما بعد.

وتمكن صلاح من تحقيق عدة أرقام قياسية بعد ثنائيته في شباك اليونايتد، حيث صار ثاني لاعب يسجل في 5 مباريات متتالية من البريميرليج ضد مانشستر يونايتد.

كما صار محمد صلاح أول لاعب في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا، تسجيل أكثر من 20 هدفًا ويقدم أكثر من 10 تمريرات في جميع المسابقات في الموسم الحالي.

وأصبح هداف مواجهات الديربي التاريخي بين ليفربول ومانشستر يونايتد برصيد 12 هدفًا.

ملعب أنفيلد صلاح ترتيب هدافي ليفربول الجولة الـ 26 من مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2022-2023 الجولة الـ 26 من مسابقة الدوري الإنجليزي رئيس نادي المقاولون العرب المقاولون العرب نادي المقاولون العرب محمد صلاح صدارة ترتيب هدافي ليفربول عبر التاريخ قدم سحرية صلاح” عبقري

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