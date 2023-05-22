الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ سوهاج: توريد 54 ألفًا و483 طنًا من الأقماح حتى الآن

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

ترأس اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، اجتماع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة؛ لمتابعة موقف توريد الأقماح للموسم الحالي 2023م، بحضور محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالمحافظة، وممثلي مديرية الزراعة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومطاحن مصر العليا، والإصلاح الزراعي، والبنك الزراعي المصري.

وتناول الاجتماع مناقشة آخر المستجدات بالنسبة لمعدل التوريد الداخلي والخارجي للأقماح، حيث تم توريد 54 ألفا و483 طنا من الأقماح إلى المواقع التخزينية من الشون والصوامع حتى الآن، التي تبلغ 16 موقعا تخزينيا على مستوى المحافظة.

ووجه "الفقي" خلال الاجتماع باستمرار تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين والتجار؛ لتوريد الأقماح إلى الشون والصوامع بنطاق المحافظة، مؤكدا ضرورة إعداد بيان بعدد الجمعيات والكميات التي توردها كل جمعية على حدة، بشكل دوري.

يذكر أن مساحات القمح المزروعة هذا العام بلغت 174 ألفا و816 فدانا بمختلف مراكز سوهاج، ووفرت المحافظة 16 موقعا تخزينيا، بالإضافة إلى تشكيل 16 لجنة لاستلام الأقماح، حيث بلغت قيمة الإردب هذا العام 1500 جنيه.

الاصلاح الزراعي البنك الزراعي المصري البنك الزراعي التضامن الاجتماعي التنمية المستدامة الدعم والتسهيلات الداخلي والخارجي

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