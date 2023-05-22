الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

هيئة الدواء: اختتام البرنامج التدريبى الخاص بممارسات التصنيع الجيد والدعم الفنى للفنيين والعمال

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية

اختتمت هيئة الدواء المصرية، البرنامج التدريبي الخاص بممارسات التصنيع الجيد والدعم الفني للفنيين والعمال. 

وتم خلال البرنامج التدريبي، الذي جاء طبقا لأحدث المرجعيات العالمية والخبرة العلمية والعملية للمدربين، التعريف باشتراطات التصنيع الجيد ونظام الجودة بمصانع الأدوية لضمان تأهيل العمال والفنيين بمصانع الأدوية للعمل بتلك الاشتراطات والمعايير المتبعة عالميًا. 

يذكر أن هيئة الدواء المصرية تستهدف من تلك الدورات وورش العمل الاهتمام بمحور التدريب الذي يعد إحدى أهم ركائز استراتيجية مصر لعام ٢٠٣٠، حيث تساعد في الارتقاء بمستوى الأداء من خلال التدريب على أحدث المعايير والتقنيات العلمية في قطاع الدواء والعمل على توطين الصناعة في مصر وهو ما يعود بالنفع على المواطن المصري ويمكنه من الحصول على دواء يتمتع بأعلى درجات المأمونية والفاعلية والجودة العالية.

يأتي ذلك انطلاقا من دور هيئة الدواء المصرية فى تشجيع المبادرات الخاصة بتنمية الموارد البشرية والخاصة بتطوير أداء الشركات العاملة بقطاع الدواء.

هيئة الدواء المصرية البرنامج التدريبي ممارسات التصنيع الجيد الدعم الفني قطاع الدواء

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