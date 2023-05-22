الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لليوم الثالث.. استمرار فعاليات "التميز المجانية" لدعم طلاب الثانوية بالمنيا (صور)

مبادرة تميز المجانية
مبادرة تميز المجانية لأمانة سمالوط غرب بحزب حماة وطن بالمنيا

واصلت أمانة حزب “حماة الوطن”  بسمالوط اليوم الاثنين، فعاليات اليوم الثالث من مبادرة “التميز المجانية” لطلاب الصف الثالث الثانوى بقسميه العلمى والأدبى للعام الدراسى “2022-2023” برعاية معتز شادى، أمين المركز وبحضور الامناء المساعدين وأمناء الأمانات النوعية، وبمشاركة 2000 طالب.  

من جانبه، أوضح هوارى أبو طهير، الأمين المساعد لأمانة سمالوط غرب، إن اليوم الثالث شهد مشاركة كثيفة للطلاب حيث شارك اكثر من ألفين طالب و طالبه فى حضور المحاضرات والتى استمرت منذ الثامنة صباحا بقاعة vib وهو ما يعكس مدى النجاح الذى حققته المبادرة 

وأكد محمد عمر امين العلاقات الخارجية بالحزب إن فاعليات المبادرة تتم على قسمين القسم الأول بقاعة المحاضرات بينما يتم استكمال محاضرات مادة الرياضيات بمقر الحزب يوميا وحتى الساعة الثامنة مساءا 

واضاف على حسانين، الأمين المساعد لامين التنظيم أن المبادرة تعد أكبر مبادرة لتقديم خدمات مباشرة للطلاب تشهد هذة المشاركة فى مركز سمالوط خلال الخمس سنوات الأخيرة 

وأوضح عصام شتيوى أمين العضوية بالحزب، أن فعاليات اليوم شهدت توزيع ملازم مجانية فى كل المواد لتخفيف الأعباء المالية على أولياء الأمور فى حين أشاد بعض الطلاب بالمبادرة مؤكدين إن المبادرة رأنقذتهم  من استغلال مدرسين الدروس الخصوصية 

وجاءت محاضرات اليوم الثالث في مادة اللغة الفرنسية وقدمها عادل عزيز وشهدت حضور كثيف يتجاوز الف وخمساىة طالب ثم أعقبها محاضرة في مادة الجيولوجيا للخبير التعليمي بسام الحسينى تناولت الأسس الفنية فى الإجابات النموذجية للحصول على أعلى الدرجات فى مادة الجيولوجيا ثم محاضرة فى مادة الأحياء للخبير التعليمى والموجه العام السابق لمادة الجيولوجيا ثم كانت المحاضرة الختامية والتي قدمها مؤمن الليثى الخبير التعليمى لمادة اللغة العربية 

يذكر أن فاعليات اليوم الثالث لمبادرة تميز المجانية تأتى فى إطار سلسلة من المحاضرات فى المراجعة النهائية للمناهج الدراسية والتى يستمر تقديمها يوميا من الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساءا تحت رعاية أمانة سمالوط غرب بحزب حماة الوطن والتى تستمر حتى منتصف شهر يونيو.

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مبادرة تميز المجانية طلاب شهادة الثانوية العامة أمانة سمالوط غرب بالمنيا حزب حماة وطن ملازم مجانية وزجاجات مياه 2000 طالب وطالبة معتز شادي امين مركز سمالوط

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