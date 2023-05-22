لو فاتك الترند| إحالة 8 قيادات إرهابية للمفتى فى "أحداث المنصة".. وجمال شعبان يكشف تفاصيل لقائه مع محمد رمضان

تصدرت مجموعة من الأخبار الترند على محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، وتنوعت بين الفنية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك الترند".

"القاهرة الإخبارية": 279 حالة وفاة مسجلة حتى الآن بأحداث السودان (فيديو)

أفادت قناة القاهرة الإخبارية بارتفاع حصيلة وفيات مواطني السودان منذ اندلاع الأزمة بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى 279 حتى الآن، بحسب وزارة الصحة السودانية.

https://www.dostor.org/4402572

"الدستور" تناقش قضايا لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بالمحور الاقتصادى فى الحوار الوطنى

واصلت مؤسسة الدستور، بقيادة الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي الإدارة والتحرير، تنظيم سلسلة ندواتها حول قضايا محاور ولجان الحوار الوطني المختلفة.

https://www.dostor.org/4402607

بينهم بديع والبلتاجى.. إحالة 8 من قيادات الإخوان للمفتى فى "أحداث المنصة"

قررت الدائرة الأولى إرهاب، والمنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمد السعيد، إحالة أوراق 8 من قيادات الإخوان، أبرزهم محمد بديع وصفوت حجازي ومحمد البلتاجي و5 آخرون، للمفتي، في القضية المعروفة بـ«أحداث المنصة»، وحددت جلسة 20 سبتمبر للنطق بالحكم.

https://www.dostor.org/4402611

"متواضع وذوق جدًا".. جمال شعبان يكشف تفاصيل لقائه مع محمد رمضان

كشف الدكتور جمال شعبان، رئيس معهد القلب السابق، عن تفاصيل اللقاء الذي تم مع الفنان محمد رمضان بعدما نشر صورة المقابلة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

https://www.dostor.org/4402467

"السياحة" تكشف لـ"الدستور" آخر التطورات بشأن انطلاق رحلات الحج لهذا العام

كشفت سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية لقطاع شركات السياحة، أن الشركات انتهت من إجراءات التضامن فيما بينها لتنظيم موسم الحج السياحي لهذا العام.

https://www.dostor.org/4402631

إيمان هاني تحصد الميدالية الفضية في البطولة الإفريقية للسامبو بالمغرب

حصدت إيمان هاني، لاعبة المنتخب الوطني للسامبو، الميدالية الفضية خلال منافسات البطولة الإفريقية للسامبو في نسختها السابعة عشر المقامة في مدينة الدار البيضاء بالمغرب حتى 22 مايو الجاري بمشاركة 22 دولة.

https://www.dostor.org/4402512

محمود حافظ: سعيد لمشاركتى فى "مستر إكس".. وأحمد فهمى مميز

أعرب الفنان محمود حافظ عن سعادته للمشاركة في فيلم «مستر إكس»، المقرر طرحه في موسم عيد الأضحى المقبل.

https://www.dostor.org/4402592