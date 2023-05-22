الإثنين 22 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لو فاتك الترند| إحالة 8 قيادات إرهابية للمفتى فى "أحداث المنصة".. وجمال شعبان يكشف تفاصيل لقائه مع محمد رمضان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تصدرت مجموعة من الأخبار الترند على محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، وتنوعت بين الفنية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك الترند".

 

"القاهرة الإخبارية": 279 حالة وفاة مسجلة حتى الآن بأحداث السودان (فيديو)

أفادت قناة القاهرة الإخبارية بارتفاع حصيلة وفيات مواطني السودان منذ اندلاع الأزمة بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى 279 حتى الآن، بحسب وزارة الصحة السودانية.

https://www.dostor.org/4402572

"الدستور" تناقش قضايا لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بالمحور الاقتصادى فى الحوار الوطنى

واصلت مؤسسة الدستور، بقيادة الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي الإدارة والتحرير، تنظيم سلسلة ندواتها حول قضايا محاور ولجان الحوار الوطني المختلفة.

https://www.dostor.org/4402607

بينهم بديع والبلتاجى.. إحالة 8 من قيادات الإخوان للمفتى فى "أحداث المنصة"

قررت الدائرة الأولى إرهاب، والمنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمد السعيد، إحالة أوراق 8 من قيادات الإخوان، أبرزهم محمد بديع وصفوت حجازي ومحمد البلتاجي و5 آخرون، للمفتي، في القضية المعروفة بـ«أحداث المنصة»، وحددت جلسة 20 سبتمبر للنطق بالحكم.

https://www.dostor.org/4402611

"متواضع وذوق جدًا".. جمال شعبان يكشف تفاصيل لقائه مع محمد رمضان

كشف الدكتور جمال شعبان، رئيس معهد القلب السابق، عن تفاصيل اللقاء الذي تم مع الفنان محمد رمضان بعدما نشر صورة المقابلة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

https://www.dostor.org/4402467

"السياحة" تكشف لـ"الدستور" آخر التطورات بشأن انطلاق رحلات الحج لهذا العام

كشفت سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية لقطاع شركات السياحة، أن الشركات انتهت من إجراءات التضامن فيما بينها لتنظيم موسم الحج السياحي لهذا العام.

https://www.dostor.org/4402631

 

إيمان هاني تحصد الميدالية الفضية في البطولة الإفريقية للسامبو بالمغرب

حصدت إيمان هاني، لاعبة المنتخب الوطني للسامبو، الميدالية الفضية خلال منافسات البطولة الإفريقية للسامبو في نسختها السابعة عشر المقامة في مدينة الدار البيضاء بالمغرب حتى 22 مايو الجاري بمشاركة 22 دولة.

https://www.dostor.org/4402512

محمود حافظ: سعيد لمشاركتى فى "مستر إكس".. وأحمد فهمى مميز

أعرب الفنان محمود حافظ عن سعادته للمشاركة في فيلم «مستر إكس»، المقرر طرحه في موسم عيد الأضحى المقبل.

https://www.dostor.org/4402592

 

أحداث المنصة 8 من قيادات الأخوان الاجتماعية والاقتصادية الاجتماعية الإخباري ارتفاع حصيلة احداث السودان

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 22 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

بينهم بديع والبلتاجى.. إحالة 8 من قيادات الإخوان للمفتى فى "أحداث المنصة"

رابط نتيجة الصف الأول الاعدادي برقم الجلوس والاسم 2023 الترم الثاني

تحقيقات "عصابة التسول": هددا الأطفال لإرغامهم على النزول للشوارع

ارتفاع حصيلة توريد القمح لشون وصوامع الشرقية إلى 469822 طنا

أسعار الفضة اليوم الإثنين22 مايو في بورصة المعادن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

محمود خليل

حين رأى نفسه «الأعظم»

وائل لطفي

تمكين الشباب.. الطريق نحو المستقبل

محمد العسيري

مهرجان الموسيقى.. عزف غير منفرد

إسراء شوقي

مستقبل إعلام «الذكاء الاصطناعى»

وائل لطفي

مستقبل العرب الاقتصادى

ماجد حبته

الدول الغنية مدينة للفقيرة!

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس