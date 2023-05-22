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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمود حافظ: سعيد لمشاركتى فى "مستر إكس".. وأحمد فهمى مميز

الفنان محمود حافظ
الفنان محمود حافظ

أعرب الفنان محمود حافظ عن سعادته للمشاركة في فيلم «مستر إكس»، المقرر طرحه في موسم عيد الأضحى المقبل.

وقال «حافظ» في تصريحات لـ«الدستور»: «هذه تجربتي الأولى مع الفنان أحمد فهمي بطل العمل، سواء على المستوى الشخصي أو الفني».

وأكد أن «فهمي» شخص مميز جدًا وحريص على أن يكون العمل على أعلى مستوى لتحقيق النجاح المطلوب، مضيفًا: «أتمنى أن تكون هذه ليست التجربة الأخيرة وأن نتعاون في أعمال مقبلة».

وعن مخرج الفيلم أحمد عبدالوهاب، قال: «شاركت معه عندما كان مساعد أول إخراج وسعيد لتجربته الإخراجية الأولى لأنه متميز في مجاله وأتنبأ بأن يكون من أهم المخرجين في مصر قريبًا».

فيلم «مستر إكس»

فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف منهم أكرم حسنى، ريم مصطفى، مصطفى خاطر، محمد أنور، صبرى فواز، عمرو يوسف، رانيا منصور، وآخرون.

العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبوالسعود، إخراج أحمد عبدالوهاب، وتدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي.

الفنان محمود حافظ مستر اكس الفنان أحمد فهمي أحمد عبدالوهاب هنا الزاهد بيومي فؤاد رحاب الجمل

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