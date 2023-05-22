"الدستور" تناقش قضايا لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بالمحور الاقتصادى فى الحوار الوطنى
واصلت مؤسسة الدستور، بقيادة الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي الإدارة والتحرير، تنظيم سلسلة ندواتها حول قضايا محاور ولجان الحوار الوطني المختلفة.
وتناولت «الدستور» في ندوة نقاشية تم تنظيمها اليوم الإثنين، وننشر تفاصيلها لاحقًا، قضايا المحور الاقتصادي بالحوار الوطني وتحديدًا قضايا لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالتزامن مع انعقاد أولى جلساته غدًا.
واستضافت «الدستور» الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، والنائبة هالة أبوالسعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، والوزير مفوض منجي بدر المفكر الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للأمم المتحدة، والدكتور كريم العمدة الخبير الاقتصادي.