"متواضع وذوق جدًا".. جمال شعبان يكشف تفاصيل لقاءه مع محمد رمضان

كشف الدكتور جمال شعبان، رئيس معهد القلب السابق، عن تفاصيل اللقاء الذي تم مع الفنان محمد رمضان بعدما نشر صورة المقابلة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وتابع “شعبان”، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "بعدما أرسلت رقم هاتفي على الخاص للفنان محمد رمضان كما طلب مني عبر السوشيال ميديا وجدت منه مكالمة هاتفية، ورحبَّ كثيرًا بالفكرة الخاصة بالتبرع التي كتبتها عبر صفحتي، وتقابلنا بالفعل في مكتبه بعدما تواصل معي وذهبت له، ومن ثم تحدثنا عن حالات المرضي الخطيرة منهم تحديدًا، وبالفعل قرر محمد رمضان التبرع والمساهمة في علاج الكثير من الحالات، وكانت البداية مع تكفله بحالة مرضية تكلّفت حوالي ٣٠٠ ألف جنيه".

متواضع وذوق جدًا

وأضاف الدكتور جمال شعبان، رئيس معهد القلب السابق، أن الفنان محمد رمضان وعد بالمساهمة في علاج الكثير من الحالات المرضية، وخاصة الحالات الخطيرة التي تعاني من اختلال كهرباء قلب والمعرضة لخطر السكتة القلبية، كما أنه قرر التواصل معيَّ باستمرار لمتابعة الحالات، والتكفل بأي حالة مرضية، وحقيقي الفنان محمد رمضان متواضع وذوق جدًا".

وكان محمد رمضان نشر صورا من الطائرة الخاصة وبجواره عدد من «حزم الدولارات» الأمر الذي اعتبره البعض استفزازا للجمهور.

ورد الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق،على صورة محمد رمضان عبر صفحته على "فيسبوك" حيث نشر "شعبان" الصورة ووجه نصيحة للفنان رمضان بتوجيه هذه الأموال لصالح مرضى القلب من الموجودين على أسرّة العناية المركزة، ومعرضين للسكتات والتوقف القلبي المفاجئ، ويحتاجون أجهزة منظمات كهربية لإنقاذ حياتهم.

ورد رمضان في تعليق على المنشور، موجهًا الشكر للدكتور جمال شعبان، وطالبه بإرسال رقمه عبر رسائل الصفحة للتواصل معه، وهو ما لاقى استحسان الآلاف الذين سجلوا إعجابهم على المنشور.

الدكتور جمال شعبان رد على تعليق محمد رمضان وقال له، "شكرا على ردك المحترم، بعت لحضرتك الرقم على الخاص، والمرضى في مستشفيات كتير منها معهد القلب بيت القلب بتاع الغلابة".

وعاد شعبان ونشر عبر فيس بوك صورة تجمعه برمضان، وكتب عليها: بشائر الخير.. وعدني بالمساهمة في علاج حالات كثيرة، خاصة الحالات الخطيرة التي تعاني من اختلال كهرباء القلب، والمعرضة لخطر السكتة القلبية.. بدأنا بالتواصل مع أول حالة من المنيا، والترتيب لتركيب أول جهاز يتكفل بتكاليفه كاملة، والتي تصل إلى 300 ألف جنيه مصري.. وأول الغيث قطرة.