بينهم بديع والبلتاجى.. إحالة 8 من قيادات الإخوان للمفتى فى "أحداث المنصة"

قررت الدائرة الأولى إرهاب، والمنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمد السعيد، إحالة أوراق 8 من قيادات الإخوان، أبرزهم محمد بديع وصفوت حجازي ومحمد البلتاجي و5 آخرون، للمفتي، في القضية المعروفة بـ«أحداث المنصة»، وحددت جلسة 20 سبتمبر للنطق بالحكم.

وقدمت النيابة، خلال الجلسات السابقة، كتاب هيئة النقل العام بشأن الإفادة عن التلفيات الموجودة بالمحطات في شارع النصر وكتاب الإدارة العامة للمرور بشأن التلفيات التي أحدثها المتجمهرون باللوحات الإرشادية المرورية.

والمتهمون في القضية هم: محمد بديع، محمود عزت، محمد البلتاجي، عمرو زكي، أسامة يس، صفوت حجازي، عاصم عبدالماجد، ومحمد عفيف، وآخرون.